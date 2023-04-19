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6年前陽明山車禍釀4死9傷 泵浦車所屬女老闆獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

2017年陽明山仰德大道一起重大車禍釀4死9傷，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修的真銓材料行技師盧志宏，甩鍋維修責任給死亡司機，士林地方法院認定兩人行為與死亡有因果關係，依過失致死罪分別判處4年2月、3年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判陳女2年徒刑，緩刑5年，其餘上訴駁回。

2017年7月19日，阮姓司機（42歲）從淡水駕駛混凝土泵浦車至北市灌漿後，沿仰德大道下山時煞車失靈高速衝撞對向民宅、22輛車，連環車禍釀4死9傷。

士林地院審理期間，把整顆後差速器搬到法庭上勘驗，查看斷裂插銷，最後依台灣區汽車修理工業同業公會鑑定人及販售差速器廠商作證，排除插銷是使用過程中外力斷裂，而是早在2016年12月7日，盧更換後差速器就「已斷裂」。士院認為陳美蘭須對泵浦車嚴重超載、手煞車移除負責，盧志宏則對後差速器插銷插銷斷裂負責，依過失致死罪判刑。

案經多年審理，高院今宣判，撤銷陳美蘭部分改判為2年徒刑，緩刑5年，其餘上訴駁回。

陽明山仰德大道2017年發生重大車禍，釀4死9傷。圖／聯合報系資料照
陽明山仰德大道2017年發生重大車禍，釀4死9傷。圖／聯合報系資料照

仰德大道 車禍

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