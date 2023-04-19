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女檢涉足「88會館」怎懲處？檢評會下月約詢黃錦秋
高檢署女檢察官黃錦秋、新北地檢署女檢察官王涂芝因出入「88會館」私人招待所，高檢署調查後送交檢察官評議委員會個案評鑑，檢評會已正式通知黃下月初到檢評會接受約詢。
檢評會立案後，上月開始針對高檢署所作成行政調查報告開會討論，依規定給黃說明機會，並通知黃於5月5日親自說明。
黃錦秋因案影響檢察官形象，仕途也受阻，未獲派任廉政署主秘行政職，目前在高檢署負責蒞庭事務。
高檢署針對檢察官涉足不當場所，認為黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝均違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。
據了解，王涂芝曾聲稱是隨同黃錦秋2度前去「88會館」、「信義路銀樓地下室會館」，還表示現場除了含她在內的2名女檢察官，其餘是警察，並沒有業者在場，根據相關說法，檢評會通知黃說明以釐清。
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