女檢涉足「88會館」怎懲處？檢評會下月約詢黃錦秋

高檢署女檢察官黃錦秋、新北地檢署女檢察官王涂芝因出入「88會館」私人招待所，高檢署調查後送交檢察官評議委員會個案評鑑，檢評會已正式通知黃下月初到檢評會接受約詢。

檢評會立案後，上月開始針對高檢署所作成行政調查報告開會討論，依規定給黃說明機會，並通知黃於5月5日親自說明。

黃錦秋因案影響檢察官形象，仕途也受阻，未獲派任廉政署主秘行政職，目前在高檢署負責蒞庭事務。

高檢署針對檢察官涉足不當場所，認為黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝均違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。