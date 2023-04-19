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倒扣關垃圾桶、啞鈴重壓 貓星人剛領養就慘遭活活悶死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子幫朋友照顧剛領養的4個月大幼貓「咖瑪」，僅因牠翻找垃圾桶就倒扣關在裡面，上方還放鉛塊、啞鈴半小時，害貓咪窒息死亡，檢方以林為教訓貓咪具傷害不確定故意，法院審酌他不尊重動物生命、最終坦承等，依違反動保法判3月，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，林男（26歲）明知將動物長期放在密閉空間，極易造成缺氧受傷、窒息死亡，2022年7月14日凌晨3點多竟在住處內，將年僅4個月大的貓咪「咖瑪」關入倒扣的垃圾桶內，還在上面放置鉛塊、啞鈴。

後來貓咪被困在裡面長達20至30分鐘，最終因遭密閉吸不到空氣窒息，雖經緊急送到動物醫院診治仍因含氧量不足環境性窒息死亡，全案經台中市動物保護防疫處循線調查發現，並將林依法送辦。

林男在動保處詢問、檢方偵訊均坦承有將貓咪放在倒扣垃圾桶中，並放置鉛塊、啞鈴造成窒息，但仍堅決否認犯行，辯稱因為擔心貓咪跑出來被鉛塊壓到，才會在上面放啞鈴，當時在忙工作才忘記讓牠出來，不知道貓咪在密閉空間太久可能窒息。

林也說，因貓咪一直翻垃圾桶內東西才會關進去，垃圾桶是密封無孔洞，檢方認為，林明知垃圾桶體積不大、含氧量不高，再上放置啞鈴、鉛塊已導致貓咪無力掙脫，仍故意讓其陷入缺氧環境，可見他是為「教訓」貓咪，對於傷害有不確定故意。

林的友人也證稱，林男先是傳LINE告知自己導致貓咪窒息，她再向送養人說這件事，經對方向動保處檢舉才曝光，後經台大獸醫團隊解剖也認為貓咪缺氧窒息死亡，偵結依違反動物保護法起訴他。

法院審酌，林男未能尊重動物生命，使寵物貓重要器官功能喪失窒息死亡，考量他最終坦承，尚知悔悟，無前科等， 依違反動物保護法判他3徒刑月，併科罰金20萬元，緩刑2年，命其接受法治教育3場，期間交付保護管束。

貓咪示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
貓咪示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

貓咪 寵物

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