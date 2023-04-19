88會館案 檢評會5月5日約詢黃錦秋

高檢署檢察官黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝因出入「睿森銀樓」、「88會館」私人招待所，經高檢署送交檢評會個案評鑑。據指出，檢評會將於5月5日約詢黃錦秋。

法務部官員指出，檢評會立案後，已於今年3月間針對高檢署行政調查報告細節，當時的調查小組成員開會，並將於5月5日就個案評鑑部分約詢黃錦秋。

檢察官評鑑委員會由13名委員組成，包括法官代表1人、檢察官代表3人、律師代表3人、社會公正人士6人，這屆主席是最高檢察署主任檢察官呂文忠

受評鑑檢察官得委任律師為代理人，可向檢評會聲請調查證據，並可採書面表示意見或到會陳述意見，經檢評會調查後，由全體委員無記名投票表決，若認受評鑑檢察官有懲戒必要，可決議報法務部移送懲戒法院職務法庭或監察院。

內政部警政署於今年1月公布「88會館」案調查結果，並懲處多名去過會館的高階警官。台灣高等檢察署同步公布調查結果，認為高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。

高檢署調查，王涂芝因與警政署政風室合作偵辦專案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘；餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、時任政風室主任黃錦秋邀約續攤唱歌。

高檢署表示，由於原預定前往的KTV無包廂，黃建榮稱改前往信義區歡唱，故分批搭車前往；王涂芝於車上詢問地點後，將88會館地址傳送給李姓友人，請李男於唱歌結束後接送。

高檢署指出，109年7月間專案收網，警政署政風室邀約王涂芝參加慶功宴，餐宴後，黃建榮、黃錦秋邀約王涂芝續攤唱歌，14人分批搭車前往大安區「睿森銀樓」地下室私人招待所。