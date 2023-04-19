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澎湖縣議長貪汙案再燒 衛生局遭搜索 科長、校護列被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖地檢署追查澎湖縣國民黨議長劉陳昭玲貪汙案又有新進展。昨澎檢指揮廉政署搜索衛生局等12處地點，約談前衛生局長蕭靜蓉、科室主管、校護等7人，鎖定衛生局人事弊案，經漏夜訊問，曾姓科長、徐姓校護涉犯貪汙治罪條例的行賄罪，昨深夜訊後以5萬元交保候傳，是否有其他人涉弊，檢廉擴大釐清中。

劉陳昭玲，被控「收錢喬人事」，還藉勢卡住縣府預算收賄，上月中旬被檢方依貪汙治罪條例聲押獲准，劉陳昭玲委任律師不服裁定提出抗告，高雄高分院審理後，認為澎院裁定無誤，駁回劉陳昭玲的抗告。

澎檢追查弊案不停，從首波搜索查扣的證物中順藤摸瓜，掌握衛生局內部也傳出人事弊案，昨天澎檢主任檢察官蘇恆毅指揮廉政署南部地區調查組，兵分12路發動第二波搜索，約詢衛生局長蕭靜蓉、科室主管、校護等7人到案，鎖定衛生局人事案。

經檢廉漏夜訊問，昨深夜衛生局曾姓科長、徐姓校護被列被告，訊後因事證均已查扣，無羈押必要，兩人依涉犯貪汙治罪條例行賄罪，以5萬元交保候傳，其餘5人請回，劉陳昭玲是否涉入其他案件，檢廉擴大釐清中。

前立委林益世「收錢喬事」引起法律爭論，後來經最高法院刑事大法庭裁定，民代關說、請託或施壓，若屬公務活動性質並與職務密切關聯，就屬「職務上行為」。

議長雖不具人事權，但劉陳昭玲縱橫澎湖政壇40年，對於局處聘用人事、預算通過仍具影響力。最高法院3月初做出的解釋，認為民代關說仍具「實質影響力」，若有收受賄款，協助選民「喬人事」等情況，根據最高院見解，就可能觸犯貪汙重罪。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，昨檢廉發動第二波搜索，衛生局科長、校護列被告交保。記者王昭月／攝影
澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，昨檢廉發動第二波搜索，衛生局科長、校護列被告交保。記者王昭月／攝影

衛生局 貪汙 澎湖縣

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