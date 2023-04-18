假投資騙老婦400萬仍不滿足還要再騙 兩車手遭收押
詐騙集團以假投資誘騙七旬老婦匯款400萬元得逞，但仍不罷休，繼續騙被害人面交百萬元再投資，老婦察覺有異報警，警方埋伏逮捕冉姓、陳姓兩名車手，依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，法官裁定收押。
警方調查，一名老婦在網路上看到詐騙集團假投資廣告訊息，誤信可快速獲利假冒內容，因連絡後對方說得頭頭是道，她信以為真，臨櫃匯款400餘萬元。詐騙集團食髓知味，持續要求被害人加碼投資並面交取款，倖被害人察覺有異，報警查證。
基隆第四分局獲報與刑事警察大隊組專案小組，前日約出車手面交，警派員現場埋伏，冉姓車手（30歲）身著西裝先進入超商向被害人收取詐欺款項，警方上前表明身分逮捕。接著在店外逮捕接應的陳姓車手（22歲），查扣收款收據、8萬餘元、作案手機等證物。
警方詢後依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，承辦檢察官黃佳權聲押，基隆地方法院羈押獲准。
基隆市警察局第四分局分局長廖修鴻說，詐騙集團利用民眾經常瀏覽的網站投放各式誇張不實的詐騙訊息，使民眾誤信詐騙集團高獲利的話術，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證是防止詐騙的不二法門。
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