快訊

獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

北京醫院大火至少21死 大批病患急爬窗逃生「床單結成布條」畫面曝光

周玉蔻節目罵他家暴拋妻棄子、不認骨血 趙少康發聲明說話了

假投資騙老婦400萬仍不滿足還要再騙 兩車手遭收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

詐騙集團以假投資誘騙七旬老婦匯款400萬元得逞，但仍不罷休，繼續騙被害人面交百萬元再投資，老婦察覺有異報警，警方埋伏逮捕冉姓、陳姓兩名車手，依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，法官裁定收押。

警方調查，一名老婦在網路上看到詐騙集團假投資廣告訊息，誤信可快速獲利假冒內容，因連絡後對方說得頭頭是道，她信以為真，臨櫃匯款400餘萬元。詐騙集團食髓知味，持續要求被害人加碼投資並面交取款，倖被害人察覺有異，報警查證。

基隆第四分局獲報與刑事警察大隊組專案小組，前日約出車手面交，警派員現場埋伏，冉姓車手（30歲）身著西裝先進入超商向被害人收取詐欺款項，警方上前表明身分逮捕。接著在店外逮捕接應的陳姓車手（22歲），查扣收款收據、8萬餘元、作案手機等證物。

警方詢後依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，承辦檢察官黃佳權聲押，基隆地方法院羈押獲准。

基隆市警察局第四分局分局長廖修鴻說，詐騙集團利用民眾經常瀏覽的網站投放各式誇張不實的詐騙訊息，使民眾誤信詐騙集團高獲利的話術，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證是防止詐騙的不二法門。

假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝
假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝
假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝
假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝
假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝
假投資騙老婦400萬仍不罷休還要再騙，兩車手被逮遭收押。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 基隆 車手

延伸閱讀

藍基隆立委初選何淑萍、林沛祥登記 承諾依民調決勝負

苗縣6旬婦遭投資詐騙 駕豪車年輕「幣商」夫妻疑涉案

影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

基隆欠汽車牌照稅逾萬元移送3212件 停車會通報就近扣車

相關新聞

「泡湯＋肢體接觸」曾格爾不倫疑雲 富商男主角發聲了

登山好手曾格爾，遭富商陳坤保妻子岳啟儒，提告民事侵害配偶權，求償200萬元。案件開庭後在網路上隔空交火多日，今夜男主角發...

法院判無罪！涉助愛奇藝在台營運 范立達：做自己業務生意

愛奇藝被認為中資，禁止在台運作，歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，...

假投資騙老婦400萬仍不滿足還要再騙 兩車手遭收押

詐騙集團以假投資誘騙七旬老婦匯款400萬元得逞，但仍不罷休，繼續騙被害人面交百萬元再投資，老婦察覺有異報警，警方埋伏逮捕...

周玉蔻節目罵他家暴拋妻棄子、不認骨血 趙少康發聲明駁斥

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

無罪理由出爐！簽約代理愛奇藝在台營運 3人獲4千多萬高薪

歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，起訴拿高薪共4253萬的范立達、...

周玉蔻稱趙少康家暴消息來源是這2人 她找來作證卻被打臉

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦