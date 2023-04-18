快訊

遺傳爸媽完美基因 林志玲與AKIRA愛子「這一點」超優良

獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

幫友人電暈女友女兒性侵 自己乘機揩油還搶錢

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

鍾姓男子涉在優酪乳內下藥性侵同居女友的女兒，事後又夥同黃姓男子持電擊棒將少女擄走，載回老家拘禁餵藥性侵，黃男則乘機揩油且搶走200元；一審鍾、黃分判11年、3年6月，黃上訴改判2年2月，檢方不服，最高法院撤銷發回，二審今改判黃5年6月。

檢警調查，鍾男為執行對被害人強制性交的犯罪計畫，以支付報酬為誘因，要求黃男共同綁架被害人，2021年4月8日深夜11時許，趁被害人騎乘機車返家時，在其住處巷口以電擊棒電擊，綑綁她雙手、雙腳，再以膠帶、眼罩，分別封黏其嘴巴及遮蓋雙眼，並將她推入轎車後座使其動彈不得。

鍾男為藏放被害人機車，騎乘其機車在前，黃男駕駛轎車搭載被害人跟隨在後，途中因跟丟，黃男將轎車停在路旁等候鍾男的訊息，等候時竟自行隔著衣褲猥褻被害人，並發現其褲袋內有現金200元將錢劫走。

一審認黃男犯強盜罪處3年6月，不服上訴，二審認他共同犯剝奪行動自由、強制猥褻罪，應執行2年2月，檢方不服上訴，最高法院撤銷發回更審。

台南高分院合議庭指出，黃男利用剝奪被害人行動自由至不能抗拒，分別起意強制猥褻及強盜取財，原判決認出於同一犯罪決意及計畫下所為，應從一重論以強盜罪，並不適當。且他犯罪情節重大，且犯後未完全坦承犯行，也未與被害人達成和解，獲得原諒，原判決認適用刑法59條酌減其刑，適用法則不當，因此撤銷改判。　　　

合議庭表示，黃男犯後僅坦承剝奪行動自由罪，否認強制猥褻罪及強盜罪，未見完全認錯的態度，且迄今未對她賠償或獲得原諒，法官就所犯強制猥褻罪、強盜罪，分別量處1年、5年2月，應執行5年6月，可上訴。

台南高分院今天認黃姓男子分別犯強制猥褻罪、強盜罪，分別量處1年、5年2月，應執行5年6月，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院今天認黃姓男子分別犯強制猥褻罪、強盜罪，分別量處1年、5年2月，應執行5年6月，可上訴。圖／本報資料照

猥褻 強盜 性侵

延伸閱讀

不滿間諜案調查期間遭俄羅斯羈押 華爾街日報記者上訴

想續攤女友不肯...男友竟潑熱湯！當街口角糾紛

高雄轎車凌晨遇砸 車主與滋事者全不見了

交往後飯心不變！李鍾碩超萌「手機支架」是IU親繪周邊　情侶戒指也是女友代言

相關新聞

法院判無罪！涉助愛奇藝在台營運 范立達：做自己業務生意

愛奇藝被認為中資，禁止在台運作，歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，...

簽約代理愛奇藝在台營運 3人獲4千多萬高薪 無罪理由出爐

歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，起訴拿高薪共4253萬的范立達、...

周玉蔻稱趙少康家暴消息來源是這2人 她找來作證卻被打臉

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

林杏兒當選無效又有證據 律師批檢不能切香腸

國民黨北市議員林杏兒，遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，今士林地方法院開庭，檢察官蔡景聖首度親自出庭，以5年前的新聞報導...

議員發物資涉賄開庭 證人稱「擲筊經關聖帝君同意」

民進黨籍台南市議員蔡蘇秋金等人被控去年7月底在將軍青鯤鯓朝天宮涉發放白米及紅包禮券，違反公職人員選罷法起訴，台南地院傳喚...

稱綠能工程震動影響養殖？鄉代遭爆藉勢勒索百萬 聲押被駁

彰化縣大城鄉陳姓鄉民代表以綠能工程施工震動，將影響鄰近養殖文蛤、養雞為由，藉勢藉端號召鄉民抗爭，要求綠能公司下游包商連續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦