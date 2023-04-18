幫友人電暈女友女兒性侵 自己乘機揩油還搶錢
鍾姓男子涉在優酪乳內下藥性侵同居女友的女兒，事後又夥同黃姓男子持電擊棒將少女擄走，載回老家拘禁餵藥性侵，黃男則乘機揩油且搶走200元；一審鍾、黃分判11年、3年6月，黃上訴改判2年2月，檢方不服，最高法院撤銷發回，二審今改判黃5年6月。
檢警調查，鍾男為執行對被害人強制性交的犯罪計畫，以支付報酬為誘因，要求黃男共同綁架被害人，2021年4月8日深夜11時許，趁被害人騎乘機車返家時，在其住處巷口以電擊棒電擊，綑綁她雙手、雙腳，再以膠帶、眼罩，分別封黏其嘴巴及遮蓋雙眼，並將她推入轎車後座使其動彈不得。
鍾男為藏放被害人機車，騎乘其機車在前，黃男駕駛轎車搭載被害人跟隨在後，途中因跟丟，黃男將轎車停在路旁等候鍾男的訊息，等候時竟自行隔著衣褲猥褻被害人，並發現其褲袋內有現金200元將錢劫走。
一審認黃男犯強盜罪處3年6月，不服上訴，二審認他共同犯剝奪行動自由、強制猥褻罪，應執行2年2月，檢方不服上訴，最高法院撤銷發回更審。
台南高分院合議庭指出，黃男利用剝奪被害人行動自由至不能抗拒，分別起意強制猥褻及強盜取財，原判決認出於同一犯罪決意及計畫下所為，應從一重論以強盜罪，並不適當。且他犯罪情節重大，且犯後未完全坦承犯行，也未與被害人達成和解，獲得原諒，原判決認適用刑法59條酌減其刑，適用法則不當，因此撤銷改判。
合議庭表示，黃男犯後僅坦承剝奪行動自由罪，否認強制猥褻罪及強盜罪，未見完全認錯的態度，且迄今未對她賠償或獲得原諒，法官就所犯強制猥褻罪、強盜罪，分別量處1年、5年2月，應執行5年6月，可上訴。
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