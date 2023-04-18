無罪理由出爐！簽約代理愛奇藝在台營運 3人獲4千多萬高薪

歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，起訴拿高薪共4253萬的范立達、趙善真、楊鳴。士林地方法院今宣判，難認北京愛奇藝有二家公司股權和實質控制力，就算二家公司資金來源或審查限制不當，但非屬修正前兩岸人民關係條例規制的「大陸地區營利事業、從事業務活動」諭知3人無罪。

法院指出，二家公司與香港奇藝公司簽約，代理愛奇藝影音平台台灣站，從事廣告銷售、市場行銷、會員經銷、版權仲介、數據分析，但無證據證實為「大陸地區營利法人北京愛奇藝」在台從事業務活動，就算犯等3人薪資報酬共計4千多萬元，也難以定罪。

士林地檢署認為，歐銻銻、斯翠明2家公司，北京愛奇藝「實質掌控」人事、財務、或業務經營者，依兩岸人民關係條例起訴。檢方指出，2家公司唯一客戶就是北京愛奇藝，2015年10月起，由北京愛奇藝，指示歐銻銻公司在內湖運作愛奇藝影音平台，營運方向、員工獎懲都需經北京愛奇藝審核核可。北京愛奇藝公司控制香港奇藝公司，匯款至楊、范等人帳戶，2017年5月范存入950萬元到歐銻銻公司帳戶，歐銻銻公司2017年6月2日從50萬元，增資至1000萬元，遭調查局懷疑資金來源，北京愛奇藝為了切斷疑慮，2020年指示3人成立斯翠明公司，歐銻銻員工泰半轉移，在台實際進行北京愛奇藝業務活動。

范立達等人日前出庭時稱，「在做自己的業務生意」並非替北京愛奇藝工作，雙方是代理關係。楊鳴則稱稱，公司的資金來源是向北京愛奇藝「借款」他再用個人名義借給范立達，事後都有還款。

判決指出，難認定北京愛奇藝有取得二家公司「股權或實質經營、控制權」，難證明「實質控制力」難以把我國法律獨立登記設立的二家公司，和北京愛奇藝劃上等號，推論北京愛奇藝在台從事業務。

法院指出，二家公司的業務可能違反兩岸條例就大陸地區投資、資金來源監管或審查限制，而有不當，但非屬修正前兩岸人民關係條例第40條之1項前段規定的「大陸地區營利事業、從事業務活動」規制範圍。

法院對於檢方提出的各項證據方法，仍由懷疑，難以確信被告3人，未經主管機關許可，在台從事大陸地區營利事業、從事業務活動，諭知三人無罪。士檢指出，待收到判決再研議是否上訴。