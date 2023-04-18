周玉蔻稱趙少康家暴消息來源是這2人 她找來作證卻被打臉

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元；周玉蔻親自出庭主張，消息是中廣前播音員韓靜燕主動提供的，她也向國民黨前駐美副代表黃裕鈞多次求證，但韓靜燕今作證指出，她和周玉蔻沒有私交，「我怎麼會去告訴她（指周玉蔻）我都不知道的事」。

周玉蔻法庭內指出，她和韓靜燕曾是中廣的前後輩，某天韓靜燕主動告知她有關趙少康前妻被家暴的困擾，她很震驚，但礙於當時趙少康是明星市議員，沒有人敢輕易報導對趙不利的消息，政治環境因素讓她不敢報導；韓靜燕是前輩、知名播音員，對方的消息來源應該就是趙少康前妻，她相信韓靜燕的話，對方也沒必要說謊。

周玉蔻說，趙少康參加過很多次選舉操盤，每次都有人寫檢舉函或打電話給她，控訴趙無情對待前妻和兒子，令她最難過的是，前妻最終因乳癌病逝，乳癌被外界認為是心情鬱悶容易罹患的絕症，而趙少康與現任妻子根本不要前妻的孩子。

周玉蔻表示，趙少康去年要選國民黨主席、總統，想要爭取中華民國領導人，人格、道德就必須受到檢驗，趙少康自己評論他人，都是雞蛋裡挑骨頭、刀刀見骨，趙若沒有要選總統，她也沒有公開評論的機會，她只不過查證說出20幾年來政壇、媒體界的傳聞，趙不做任何回應就提告，完全心虛，令人吃驚。

周玉蔻指出，為此她曾向黃裕鈞多次求證，對方曾說見過趙少康兒子，「與趙少康長得非常像」，也說趙少康兒子因父母婚姻關係，學習成長過程受到很大煎熬，生長求學遲緩一段時間。

周玉蔻表示，黃裕鈞是大學教授，也曾是國民黨駐美副代表，她在節目公開討論趙少康拋妻棄子話題前，也有面對面向黃求證，黃的說法值得信任，對方也沒有必要說謊，依她的媒體經驗，黃就是見證人。

她另指，從趙少康與前妻離婚協議書可證明前妻是被迫離婚，且允諾支付的金額也不足以將2歲小孩扶養至成年，更何況小孩身心受創，雙方離婚後還得由繼父扶養，看不出趙少康想把孩子帶到身邊的誠意。

台北地院今傳喚韓靜燕出庭作證，韓女指出，她和周玉蔻曾短暫是中廣同事，周玉蔻離開中廣後，兩人沒有私交，並舉例她進來法庭時，周玉蔻沒有向她打招呼，「如果關係很好，怎會不記得我？」

韓靜燕指出，她離開中廣時，趙少康還沒有接手中廣，她不認識趙少康前妻或家人，也不知道前妻有被趙少康家暴一事，今天到法庭才聽說有這件事，「我怎麼會去告訴她自己都不知道的事情」，說詞與周玉蔻主張大相逕庭。

周玉蔻委任律師指出，可以理解韓靜燕到法庭作證的壓力，並聲請傳喚黃裕鈞作證；法官則說，經查黃裕鈞人在國外，請周玉蔻提供對方回國時間，而趙少康律師則說，由韓靜燕的說詞可見，周玉蔻所辯不實。