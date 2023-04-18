女追愛到家門前喊「豬哥」 被男一狀告上法院辯稱是乩身

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣30多歲林姓女子常在路上遇到幼稚園陳姓同學，去年7、8月到他住家，大喊「哥X」、「睡了女人還不出來」、「怕啥」，陳男氣得半死，全程側錄後提告，林女辯稱她是乩身，都是「同學阿公附身講的」。彰化地方法院依違反跟騷法，判處林女拘役50天，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，林女去年7月31日上午到陳男住處，問對方信什麼宗教，然後說「你磁場不好」因「爸媽都跟在你身邊」，接著打電話、傳簡訊給陳男要跟對方講話，陳男不予理會，林女8月26日再到男子住處，在門外大喊「豬哥X」、「強姦」、「睡了女人還不出來」、「怕啥」等公然不實言論，陳男氣不過，全程側錄控告林女。

林女辯稱，只是表達同學愛，沒有真正喜歡陳男，打了3通電話是要解釋「同學你阿公附身在我的肉體」講「豬哥X」、「睡女人」、「不負責任」等語，通訊軟體傳訊息「最愛你的同學，因為幼稚園畢業只愛你一人」，想法很單純，只是要陳男幫她剪髮和洗頭。林女甚至聲稱「我是乩身」，「肉體要做很多事」。

法官審酌林女不思尊重與他人相處的界線，竟接續對陳男實行本案犯行，其犯罪動機、目的及手段均非可取，且犯後未坦認行為有誤，未見悔意，依違反跟騷法判處林女拘役50天，並諭知易科罰金折算標準，以資懲儆。

彰化縣林姓女子到幼稚園陳姓男同學住處表達「同學愛」，被依跟騷法判處拘役50天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林姓女子到幼稚園陳姓男同學住處表達「同學愛」，被依跟騷法判處拘役50天。記者簡慧珍／攝影

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