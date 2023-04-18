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林杏兒當選無效又有證據 律師批檢不能切香腸

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨北市議員林杏兒，遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，今士林地方法院開庭，檢察官蔡景聖首度親自出庭，以5年前的新聞報導畫面，林杏兒與蕭景田之女蕭彣伃同框，指林、蕭「關係匪淺」。林杏兒律師魏憶龍指出，這是同黨籍一同出席，是正常的事情，檢方不能如「切香腸」每次丟出一點點，這次又提出2片光碟拖延訴訟時間，法官諭知5月2日續開庭。

士林地院開庭勘驗檢方提出的2018年新聞報導，報導內容是蕭景田女兒蕭彣伃，代表郝家軍參選2018年中山大同區議員，並稱作「美女刺客」新聞畫面顯示，蕭彣伃受訪時，林杏兒就站在身旁。檢察官表示，畫面中林杏兒幫忙介紹蕭女，認為林和蕭家關係匪淺，士檢已起訴蕭景田賄選。檢方今天再提出2片光碟作為證據，內容為汪瑞霞與蕭景田、汪瑞霞與曾繁川的錄音。

律師魏憶龍稱，同黨籍人士一起出席餐敘，是很正常的事，且林杏兒並無說話，無法推論兩人關係密切，檢方不能以「切香腸」，每次開庭都提出一點點沒有關連性的證據，拖延訴訟程序。今天收到光碟後，將擇日與林杏兒一起查看光碟內檔案。法官諭知，雙方在2周內陳報意見，並強調5月2日開庭前補齊相關資料。

檢方調查，國民黨台北市第1選區（北投、士林區）黨部執行長曾繁川提供走訪名單，林杏兒的李姓助理當時擔任競選期間志工，在不知情情況下，經林杏兒郭姓前夫同意，曾駕駛郭男公司汽車在送蕭景田、曾繁川跑行程，期間拜訪里長候選人時，蕭景田曾說「林杏兒選情告急，這是一點意思，希望幫忙支持」，交付裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元的信封袋給特定里長候選人。

國民黨前中常委蕭景田涉嫌為北市議員林杏兒賄選，士林地檢署今年2月依投票行賄罪、投票受賄罪嫌，起訴蕭景田等11人，1人認罪獲緩起訴。林杏兒去年經士檢提起民事當選無效之訴，林杏兒說，所有司法訴訟必能沉冤得雪，呼籲司法做最公正判決。

林杏兒。圖／本報資料照片
林杏兒。圖／本報資料照片

林杏兒 蕭景田 國民黨

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