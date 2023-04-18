議員發物資涉賄開庭 證人稱「擲筊經關聖帝君同意」

民進黨籍台南市議員蔡蘇秋金等人被控去年7月底在將軍青鯤鯓朝天宮涉發放白米及紅包禮券，違反公職人員選罷法起訴，台南地院傳喚證人立委林俊憲、許姓助理及天靈慈善會吳姓常務理事，林請假未到庭，吳證稱，與林俊憲服務處選在將軍發放弱勢物資，是向關聖帝君擲筊而定。

檢方起訴蔡蘇秋金、鯤鯓里長王燕宗等人涉違反選罷法，合議庭下午開庭審理。林俊憲辦公室許姓助理說，由他負責與蔡蘇秋金辦公室蘇姓女助理連繫，因立委繁忙，該行程變更2、3次才敲定。他說，當時要發放白米，直至現場，他才知道有紅包禮券，並未夾帶蔡蘇秋金文宣，在現場也第一次看到議員。

吳姓常務理事說，自2016年起擔任慈善會常務監事迄今，與立委是20多年朋友，一直與立委服務處合作發放物資，也與議員呂維胤、蔡筱薇、鄭佳欣合辦過，當時是向朝天宮向關聖帝君擲筊，決定將軍青鯤鯓朝天宮發放弱勢物資，且認該地較為弱勢，關聖帝君也決定發放白米1包、全聯禮券300元，共計200份，其他點則為100份，「我講的實話」。

他指出，經立委服務處連繫，蔡蘇秋金與他連絡到其住處領白米，當時即提及發放物資包括白米及紅包，蔡蘇秋金將白米載回後，當天蔡蘇秋金致電給他，因父親節行程滿檔，無法到場，但立委服務處委由議員辦公室協助，她不能不到，蔡蘇秋金才到場。並由他將紅包禮券帶到場，與立委、議員一起發放，現場蔡蘇秋金也致詞提及立委爭取經費、排水溝等語。

蔡蘇秋金律師指出，主辦單位是天靈慈善會及林俊憲服務處，蔡蘇秋金辦公室是協辦，且紅包上有兩單位落款，依證人供詞，蔡蘇秋金還一度不想去，且在現場並未請託選民，這是場公益活動，並無賄選的犯意。

檢方認為，蔡蘇秋金所提供弱勢名單，何未向區公所索取中低收入戶名單，令人百思不解，與其他場次發放狀況不同，且綜合相關證人供詞等認蔡蘇秋金辦公室對其發放物資具有主導地位，且在現場蔡蘇秋金提及林俊憲的政績，並向民眾拜託支持，有賄選之嫌。 台南市議員蔡蘇秋金等人被控去年7月底在將軍青鯤鯓朝天宮涉發放白米及紅包禮券，天靈慈善會吳姓常務理事證稱，與林俊憲服務處選在將軍發放弱勢物資，是向關聖帝君擲筊而定。圖／本報資料照

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