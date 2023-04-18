稱綠能工程震動影響養殖？鄉代遭爆藉勢勒索百萬 聲押被駁

彰化縣大城鄉陳姓鄉民代表以綠能工程施工震動，將影響鄰近養殖文蛤、養雞為由，藉勢藉端號召鄉民抗爭，要求綠能公司下游包商連續20年每年支付補償金給兩村，賠償損失給陳姓等4名村民，再藉機勒索100萬元朋分給綠能管路的用地地主。彰化檢方聲請羈押陳姓鄉代被駁回，將提抗告，陳姓等村民分別被諭知交保。

陳姓鄉民獲知檢方將提抗告，滿腹牢騷，自認為鄉民爭取權益卻吃上官司，不過他認為司法偵辦期間不宜多言，要求不要刊登他所說的話。

「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」接獲情資，彰化地檢署檢察官蔡勝浩檢察官指揮法務部調查局彰化縣調查站、法務部廉政署中部地區調查組及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組偵辦。

檢方調查，綠能產業廠商在彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，陳姓鄉代（63歲）2021年12月間，以升壓站施工產生震動將影響鄰近養殖文蛤為由，藉勢藉端號召村民到升壓站工地抗爭，要求綠能廠商承諾連續20年每年補償大城鄉東港村、西港村的電費，並以賠償養殖文蛤損失名義，藉機向綠能公司下包勒索支付陳姓村民200萬元。

2022年12月間，綠能廠下下包商施作廠內電源線配設線路工程，東港村曹姓、陳姓村民以施工產生震動將影響養雞、養蜆，且施作管路工程也會影響土地所有權人等的權益為由，陳姓鄉代煽動村民前往工地抗議，迫使工程停工，再藉機勒索100萬元朋分。