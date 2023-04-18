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嫖妓被笑殺人躲22年 凶嫌回命案現場「恐懼發抖」被判15年
桃園一名邱姓男子22年前因性交易被小姐嘲笑，持刀刺死對方逃逸，直至去年12月檢警比對DNA找上門，犯行才曝光；桃園地院審理此案，今依殺人罪判他有期徒刑15年，全案可上訴。
檢方起訴指出，邱男（52歲）2000年7月到桃園市桃園區民權路與花名「秋鳳」的潘姓女子性交易，完事後因細故爭吵，於是動了殺人念頭，持水果刀攻擊，導致潘女胸、背多處戳刺傷，終因失血過多休克、血氣胸死亡。
邱男犯後逃逸，原本無人知曉，但去年因毒品案採集DNA，經檢警比對，與命案現場遺留的煙蒂採樣相同，犯行因此曝光。他去年12月落網被帶回現場會勘時，一度愧疚恐懼，走到巷子口就說「是這裡沒錯」，不願再深入。
法院調查，邱男僅因交易口角糾紛就持水果刀殺人，惡性重大，不但造成被害人死亡，也造成造成家屬永難弭平傷痛。他雖然在準備程序時一度翻供否認，但經法醫到庭作證案發當日情況後，終能坦承犯行，惟尚未賠償被害人家屬損害，因此量處其刑。
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