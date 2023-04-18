文林公托主任刪影像護同事虐童 被起訴妨害電腦使用
新北市樹林文林公共托育中心2020年爆發虐童事件，新北地方法院依妨害自由等罪處三名涉嫌對兒童掐脖、壓頭的教保員各4月徒刑，緩刑3年，並應接受20小時法治教育。另外當時為掩護同事、涉嫌刪除托育中心監視畫面的王姓主任，被新北地檢署另依妨害電腦使用罪起訴。
判決指出，樹林文林公托中心陳姓、康姓、林姓三名教保員涉嫌虐童，在2020年5月8日上午11時許時，將烏龜放在李姓兒童身上爬行，並拉扯多名孩童頸部、將孩童懸空搖晃。
由於三人在偵查、庭審階段皆認罪，法官考量三人犯後坦承犯行、態度非劣，並與告訴人達成和解，又是初犯，依成年人共同故意對兒童犯強制罪各處4月徒刑，可易科罰金，各緩刑3年，並需接受20小時法治教育，緩刑期間付保護管束。
另外檢方調查發現，當時懷疑孩子受虐的李姓兒童家長，申請調閱托育中心監視器影像，王姓主任為了維護同事，竟在中心行政辦公室登入系統後，刪除5月底的監視影像，直到社會局前往托育中心調閱錄影像才發現。
王姓主任坦承刪除影像，但檢方認為當時三名涉嫌虐童的教保員還不是刑事案件的被告，王姓主任做法並不構成刑法的湮滅證據罪，今依妨害電腦使用罪起訴。
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