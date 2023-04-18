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涉殺馬籍女大生認加工自殺 台男當庭喊「錯了」求交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱「兩人約好一起長眠」承認加工自殺罪。陳柏諺今當庭說「我錯了」壓力煩惱都可以改善，「我和女友都缺乏和父母溝通...」遭法官制止，請他再具狀表示想法，最後陳仍希望停止羈押盼能交保。

今開庭法官整理全案證據，對於送測謊鑑定，醫院量刑鑑定、士林分局及法醫研究所回函等，問檢辯雙方意見。其中法醫鑑定人回函指，遺體中的藥性低，但無法判斷死者是昏迷或無意識，至於對於假設性問題、無防禦性傷口緣由等回覆，辯護人認為無證據能力，法醫說法「太偏頗」，言詞辯論時希望傳鑑定人到庭。

法官問陳男對於是否延押意見？陳男拿著麥克風咳了數下、清喉嚨，當庭說「我錯了」現在回想壓力煩惱，其實都可以改善，「我和女友都缺乏和父母溝通，以至於父母不了解我們想做的夢想...」

公訴檢察官立刻阻止陳男發言，請他針對問題回答。陳男則表示，想透過在法庭上表達，跟女友爸媽說話。法官則說，你可以具狀，現請針對問題回答。

陳男希望可以交保，跟父母一起住，每周2天到警局報到。陳的3名辯護人稱，全案已無串證、逃亡之虞，卷證資料已查扣，檢方起訴的殺人罪不能作為延押唯一標準，無羈押原因，希望交保，家屬也會陪和後續審理。

公訴檢察官則稱，陳男前後供詞反覆，避重就輕，且曾尋短有不願面對法律制裁、偵審程序，有殺人重罪、高度逃亡之虞建請延長羈押。告訴代理人則同意檢方說法。

辯護人最後稱，陳男在警詢、偵查中強調自己不利，忽略有利部分，與趨吉避凶基本人性截然不同。法官諭知，合議庭將評議再為決定，全案候核辦。

男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生。圖／本報資料照片
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女友 馬來西亞

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