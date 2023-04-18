原住民家族詐保6千萬 因「這理由」8人全無罪

花蓮縣原住民張姓婦人家族8人被控假裝罹患憂鬱症，在各大醫院求診，再持不實醫療診斷書詐領6000多萬元醫療保險給付、健保給付，台北地院今天一審判決8人全部無罪，無罪理由之一，是精神疾病有家庭遺傳因素。

涉案8人除張婦外，另有張婦丈夫、女兒、大姊、大姊夫、三姊、三姊夫及小姑。

判決指出，張等8人都是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，如花蓮慈濟醫院即需先由精神科醫學部於門診評估，再由社工負責社會功能評估、心理師負責心理測驗才能入住。

檢方主張8人裝病，卻未指證張等主訴「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」是虛偽不實，且偵查案卷，查無醫師指稱張等施用詐術，依住院病歷張婦住院期間確有情緒低落、煩躁情形，也與張婦就診主訴相符。

合議庭說，檢方另控張等人住院期間頻請假外出，但是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀與是否「裝病」無必然關連，不能以頻繁請假即認定張等人裝病或誇大病情。

判決指出，詐保案雖有檢舉人檢舉，不過，檢舉人非專業醫療人員，更對張等人的病情毫不知情，不能因檢舉人的檢舉即認定張等人犯罪。

判決說，張等8人具有親屬關係，且先後因精神疾病住院治療，依專家證人的說法，可知精神疾病因有家族遺傳因素、且有因同病相憐而結為夫妻的情況，所以，精神病患家族中可能會有多人罹病、就診，無從以張家族具有親屬關係，即推認他們裝病詐保。

本案於偵查階段有共犯曾經認罪，說明張如何教導詐保，台北地檢署將在收受判決後研議是否上訴。

依檢方調查，張等8人向多家保險公司投保，到台北市、新北市、花蓮縣各大醫院求診，看診醫院包括台北榮總、台北市立醫院陽明院區、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院主述罹患憂鬱症，讓醫生誤診開立證明。

依檢察官起訴認定，張犯罪時間長達10年，僅投保部分即詐得5000多萬元，另詐得健保給付約1000萬元。

檢方為釐清案情，向健保署調閱張女家族的病歷資料、清查共犯對話紀錄，發現張婦家族瓜分保險理賠的細節，發動偵蒐，由於醫事人員證詞對案情突破至為關鍵，檢方傳喚醫護人員到案作證，耗費不少時間、偵查資源。