郭倍宏發傳單被警包圍質疑「白色恐怖」 主辦單位今幫警方說話了

表態要參選高雄區域立委的前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏，15日在美術館市集發放傳單被人檢舉違規，警方到場了解狀況，郭認為侵害他權益，今到轄區鼓山分局表達訴求。分局澄清，當時只是針對報案內容釐清，並沒有限制郭倍宏自由。

郭倍宏表態投入高雄第六選區立委，挑戰現任民進黨立委趙天麟，15日下午約5時許，郭與團隊工作人員現身鼓山區美術東二路、明誠一路旁的人行道發放宣傳單。

由於當時美術館正舉辦「咖啡與花物語」市集，主辦單位發現郭疑似違規設攤，先上前勸導2次後，見郭仍在現場，轉通報現場執行交通疏導的警力協助。

警方抵達後，先指派一旁取締違規的員警到場，但郭倍宏質疑他被6名員警包圍，指控警方限制他自由，事後在個人臉書發文，強調「有人匿名檢舉，就當我是犯罪嫌疑人，是不可以和人握手接觸？不可以發傳單？這是哪個年代的白色恐怖？」

今郭率10多名團隊人員到轄區鼓山分局陳情，頭戴面具訴求「人民有握手發傳單」權力，郭稱當時警方作法讓他感到威脅，還將當時狀況比做43年前的「鼓山事件」，認為員警濫權。

根據現場民眾說法，當時員警並無恫嚇，釐清郭倍宏發放傳單經過後，就先行離去，郭疑似在現場動怒，一旁團隊工作人員還上前安撫。

鼓山警分局今天澄清，表示是接獲檢舉才前往現場了解，確認沒有違規狀況後，就回到崗位繼續執行交整勤務，並沒有限制郭倍宏行動自由，也沒有驅趕他離開。