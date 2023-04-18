法院判無罪！涉助愛奇藝在台營運 范立達：做自己業務生意

愛奇藝被認為中資，禁止在台運作，歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司，遭控協助北京愛奇藝在台進行業務，檢方去年依兩岸人民關係條例，起訴拿高薪的范立達、趙善真、楊鳴，建請沒收薪資所得4253萬餘元。士林地方法院今下午諭知范等3人均無罪。

法院審理時，范等3人不想被沒收上千萬元薪資報酬，仍否認犯行，辯稱「在做自己的業務生意」並非替北京愛奇藝工作，雙方是代理關係，如果法院認為勞資非犯罪所得，可以認罪協商，但3人辯論終結前仍未認罪。

檢方清查資金，北京愛奇藝公司款透過香港奇藝公司，匯款至楊、范等人帳戶，2017年5月范存入950萬元到歐銻銻公司帳戶，2017年6月2日從50萬元，增資至1000萬元。

楊鳴出庭時辯稱，公司的資金來源是向北京愛奇藝「借款」他再用個人名義借給范立達，事後都有還款。

全案起源於，調查局懷疑愛奇藝資金來源，士林地檢2020年間調查，北京愛奇藝為了「切斷」調查局疑慮，指示范等3人成立「歐銻銻2」也就是斯翠鳴科技，繼續在台營運北京愛奇藝影音平台業務，並由趙登記負責人，顧問范、楊是實際負責人。

士檢從電郵會議往來資料，認為北京愛奇藝對2家公司有實質控制力。一封北京愛奇藝龔姓執行長寄給楊等主管的電郵提到「部門調整」卻由北京愛奇藝主管回覆「我幫你們做決定吧...我對台灣業務不到什麼大的期望，還是自己主動縮編為好，我們不能在一個不歡迎我們的地方繼續投入。第一步撤除市場營銷部、用戶事業部，各自保留4個人頭在台灣，內容獲取團隊在台灣不在加人，人頭用在其他地區」另一封趙傳的關鍵電郵顯示「為避免歐銻銻公司資本來源類似爭議，決定成立歐銻銻2即斯翠明公司」

士林地檢署追查認定，歐銻銻、斯翠明2家公司是大陸實質掌控，2家公司唯一客戶就是北京愛奇藝，歷年預算須經北京愛奇藝審核批准，如有戲劇製作，最後也會轉到海外部門審核，另，採購全國影劇版權，需要請示北京愛奇藝海外事業部主管。

檢方計算，2015年至2020年底間，楊鳴薪資收入至少1740萬餘元、范立達1398萬餘元、趙善真1114萬餘元，共計4253萬5978元。3人原本想認罪換緩起訴，但我國高度重視中資滲透，檢方認為薪資是犯罪所得起訴3人。