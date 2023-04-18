雲林地檢查辦綠能蟑螂集團 成員被指與統促黨有往來

雲林地檢署指揮偵辦一起綠能蟑螂集團，從前年到今年3月，陸續以抗爭或檢舉手法，向光電廠商勒索取財，檢方接獲情資調查，發現雲林縣口湖鄉有4家綠能廠商，疑遭該綠能蟑螂集團勒索，偵辦後拘提4人到案，今天訊後被以組織犯罪、犯恐嚇取財、散布文字誹謗等罪，3人以10萬到50萬元不等交保，1人限制住居，並將4人提報治平專案。

檢方調查過程中，檢察官還請來前鄉長以證人身份作證後請回，檢方更進一步發現該集團成員有人與統促黨有往來，相關犯罪事證是否有該政黨有關，將進一步了解。

雲林地檢署檢察官施家榮、謝宏偉從去年接獲情資，指雲林沿海地區幾家光電業者接連遭受勒索，即指揮雲林刑大、北港、台西、斗南、斗六等分局，兵分多路至口湖鄉、台南市安南區、台中市西屯區等處執行搜索，陸續拘提楊姓、黃姓及兩名曾姓共4名男子到案，訊後楊姓及兩名曾姓男子分別被以50萬元至10萬元不等交保，黃姓男子限制住居。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢方接獲多件綠能蟑螂情資，檢察長張春暉即啟動綠能犯罪防制聯繫平台，指示檢察官成立專案小組展開調查，發現4家在口湖鄉施工的太陽能光電案場廠商，遭同一綠能蟑螂集團勒索。

檢警展開拘提、搜索，發現被告楊嫌等4人，自前年至今年3月間，向綠能廠商勒索財物或要求承包工程，並以率眾包圍及阻撓施工、明示可透過鄉公所阻擋廠商送件、四處向各縣市政府及司法機關檢舉，或至太陽能案場綁布條抗爭等手法，逼迫廠商就範。

檢方說，部分廠商擔心工期延誤違約，或影響原物料價格上漲、利息負擔，被迫與該集團協商，幸因索求金額過高，雙方仍在談判期間，即遭檢警傳喚到案，致尚未取得錢財。