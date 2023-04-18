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精神衛生法納入醫療專家病團代表 當「參審員」 與法官合判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

精神衛生法去年12月14日經總統公布，司法審查的範圍從既有的嚴重病人停止緊急安置、停止強制住院，擴及強制住院的聲請、延長及停止強制社區治療，保障嚴重病人健康和人身自由。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今表示，司法審查將由醫療專家、病權團體代表及職業法官合組第一審「專家參審法庭」，以納跨領域多元、專業意見。

新法在總統公布2年後正式施行。

謝靜慧指出，「專家參審新制」是我國就嚴重病人保護安置事件首次採行的審判模式，涉及法院管轄、法庭審理模式重大變動。參審員將由衛生福利部推薦精神科指定專科醫師名單，民團代表則由病人權益促進團體推薦，經司法院法官遴選委員會遴定，提請司法院院長任命。每位參審員的任期為2年。

精神衛生法專家參審制度備受各界關注。謝靜慧表示，在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人的特殊身心需求及法律正當程序保障，採行必要措施，例如在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求。司法院已擬具「家事事件法修正草案」，近日將函請立法院審議。

去年延長強制住院的事件數為504件，謝靜慧認為未來2千餘名社區關懷訪視員深入各角落了解並掌握病患狀況後，聲請強制住院的案件量應會增加。

謝靜慧表示，新制所涉基礎規劃項目及相關子法研修，司法院正研議推動執行計畫，成立工作小組，希望能透過跨專業科際的整合與協力，全面建置與推動新制，完善保障嚴重病人的健康及人身自由權益。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今表示，精神衛生法新制上路後，司法審查將由醫療專家、病權團體代表及職業法官合組第一審「專家參審法庭」，以納跨領域多元、專業意見。記者王宏舜／攝影
司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今表示，精神衛生法新制上路後，司法審查將由醫療專家、病權團體代表及職業法官合組第一審「專家參審法庭」，以納跨領域多元、專業意見。記者王宏舜／攝影

司法院 醫師

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