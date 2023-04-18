精神衛生法納入醫療專家病團代表 當「參審員」 與法官合判

精神衛生法去年12月14日經總統公布，司法審查的範圍從既有的嚴重病人停止緊急安置、停止強制住院，擴及強制住院的聲請、延長及停止強制社區治療，保障嚴重病人健康和人身自由。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今表示，司法審查將由醫療專家、病權團體代表及職業法官合組第一審「專家參審法庭」，以納跨領域多元、專業意見。

新法在總統公布2年後正式施行。

謝靜慧指出，「專家參審新制」是我國就嚴重病人保護安置事件首次採行的審判模式，涉及法院管轄、法庭審理模式重大變動。參審員將由衛生福利部推薦精神科指定專科醫師名單，民團代表則由病人權益促進團體推薦，經司法院法官遴選委員會遴定，提請司法院院長任命。每位參審員的任期為2年。

精神衛生法專家參審制度備受各界關注。謝靜慧表示，在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人的特殊身心需求及法律正當程序保障，採行必要措施，例如在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求。司法院已擬具「家事事件法修正草案」，近日將函請立法院審議。

去年延長強制住院的事件數為504件，謝靜慧認為未來2千餘名社區關懷訪視員深入各角落了解並掌握病患狀況後，聲請強制住院的案件量應會增加。