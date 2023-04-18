曾格爾po法庭筆錄沒有發生性行為 正宮律師：公布完整筆錄她就掰掰了
登山好手曾格爾緋聞事件，隔空交火多日，曾格爾公開一張法院開庭筆錄照片，指出沒有發生性行為。正宮岳啟儒律師吳彥鋒痛批，曾格爾自己聲請不公開審理，卻又以「不完整」資訊混淆視聽，「我只要公布全部完整筆錄，曾格爾就掰掰了」。目前律師正在整理曾格爾在社群上發言，預計最晚下周五至台北地檢署，遞狀提告妨害名譽等刑事告訴。
曾格爾昨、今兩天在ＩＧ限時動態、臉書發文，指「新聞媒體能否公正報導？」她提出法院開庭紀錄，證明沒有和陳男發生性行為，她強調問心無愧，從頭到尾都沒有出賣自己的身體，沒有越過這條底線，法院紀錄絕對能充分證實。
曾格爾貼出法院開庭紀錄說明「吃藥說」也在ＩＧ限時動態寫上「事實就在眼前！不要再浪費媒體和司法資源佔版面！」法官問陳坤保「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」是什麼意思？陳回答「我請她去吃胃潰瘍的藥」因為她喝香檳、威士忌，覺得胃不舒服，我有跟她說隔天會拿藥給她。法官又問你在三二行館是否發生性行為？陳回答「沒有」
岳啟儒的律師吳彥鋒指出，陳坤保在法庭作證稱，與曾格爾沒有性器官結合的性行為，但確有觸摸器官及親密動作等「親密行為」。至於親密關係涉及雙方私密部位，法官諭知不公開，不便說明。
律師吳彥鋒表示「其實我只要公布全部完整的筆錄，曾格爾就掰掰了，但是我們不會像曾格爾一樣這麼不尊重法官，自己聲請不公開審理，結果自己一直公開「不完整」的筆錄內容，公布不完整資訊應該是她的習慣吧！」
律師指出，民事侵害配偶權不一定要發生性行為，只要有「親密關係」認定逾越男女交往分際，就會成立。本件民事侵害配偶權，原不知曾格爾住哪，就案發地點三二行館轄區，在士林起訴。如今已知曾格爾住在台北市信義區，加上曾格爾近兩天發文內容多，「要整理提告的事實變多了」預計最晚下周五4月28日前，至台北地檢署，遞狀提告妨害名譽、偽造文書等罪。
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