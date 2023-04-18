快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市公布酒駕累犯名單15人永康有5人 累計已190人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

南市公布今天公布第22批酒（毒）駕累犯名單，再增加15名累犯違規人，累計公布190人。違規地點以永康區5名、中西區3名。另後壁、南區、楠西、北區、歸仁、東山、麻豆均各1人，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

台南市交通局表示，酒駕新法2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供
南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供
南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供
南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供
南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供
南市再公布酒駕累犯名單15人。圖／交通局提供

酒駕 駕照

延伸閱讀

討債新招？南市半夜挖土機突衝社區警方追查

糗！北市女酒駕罵警「三字經」 下一秒發現是警察立刻道歉

酒駕累犯拒繳19萬元罰款 不動產遭查封家人急繳清

6度酒駕仍不悔改 花蓮無照男酒後撞傷人 逃逸5小時被警查獲

相關新聞

曾格爾po法庭筆錄沒有發生性行為 正宮律師：公布完整筆錄她就掰掰了

登山好手曾格爾緋聞事件，隔空交火多日，曾格爾公開一張法院開庭筆錄照片，指出沒有發生性行為。正宮岳啟儒律師吳彥鋒痛批，曾格...

南市公布酒駕累犯名單15人永康有5人 累計已190人

南市公布今天公布第22批酒（毒）駕累犯名單，再增加15名累犯違規人，累計公布190人。違規地點以永康區5名、中西區3名。...

兒目睹老爸裸抱按摩阿姨 小三囂張嗆：還有漂亮越南妹

台中林姓人夫上按摩店和黃姓小姐婚外情，其兒子到場目睹爸爸、黃女裸身抱在一起，黃女事後還囂張到兒子臉書留言嗆聲說「你爸不愛...

「最貪女芝麻官」索賄2.3億元 以為無罪再變10年徒刑

新北市汐止區公所民政課視導王玉升2013年包庇祭祀公業保儀大夫申請規約備查，透過「白手套」李昌諭協助祭祀公業管理人蔡宏昇...

雲林地檢查辦綠能蟑螂集團 成員被指與統促黨有往來

雲林地檢署指揮偵辦一起綠能蟑螂集團，從前年到今年3月，陸續以抗爭或檢舉手法，向光電廠商勒索取財，檢方接獲情資調查，發現雲...

精神衛生法納入醫療專家病團代表 當「參審員」 與法官合判

精神衛生法去年12月14日經總統公布，司法審查的範圍從既有的嚴重病人停止緊急安置、停止強制住院，擴及強制住院的聲請、延長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦