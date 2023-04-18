南市公布酒駕累犯名單15人永康有5人 累計已190人

南市公布今天公布第22批酒（毒）駕累犯名單，再增加15名累犯違規人，累計公布190人。違規地點以永康區5名、中西區3名。另後壁、南區、楠西、北區、歸仁、東山、麻豆均各1人，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

台南市交通局表示，酒駕新法2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康