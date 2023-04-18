兒目睹老爸裸抱按摩阿姨 小三囂張嗆：還有漂亮越南妹

台中林姓人夫上按摩店和黃姓小姐婚外情，其兒子到場目睹爸爸、黃女裸身抱在一起，黃女事後還囂張到兒子臉書留言嗆聲說「你爸不愛你媽，他愛我」，還邀約稱「有空來按摩，不喜歡阿姨還有1個漂亮越南妹妹」；法院審酌林男、黃女侵害配偶權，判2人應給付林妻40萬元，可上訴。

林妻主張，和先生結婚30年，老公2022年2月起頻繁去按摩，4月接獲陌生男子來電告知後由兒子前往查看，其當場驚見爸爸和黃女兩人赤裸、衣衫不整，事發後先生變本加厲每天去，常常半夜偷跑出門凌晨才回家。

林妻還說，和先生早已無性行為卻在房內發現威而鋼，且老公每次出門壯陽藥都會減少，且黃女還故意到兒子臉書下留言說「我是黃OO，我跟你爸在一起，你爸不愛你媽他愛我」、「他還開店給我做，有空可以來按摩」並附上店名、地址，還稱「如果不喜歡阿姨，還有一個漂亮越南妹妹」。

此外，黃女還將臉書改成「穩定交往中」，張貼和林男照片說「我最愛的男人」，並標記「覺得戀愛ing」同時設定公開，造成他婚姻家庭破碎，精神受極大痛苦，對林男、黃女求償50萬元。

林男、黃女抗辯稱，兩人因按摩認識，彼此在店內僅有按摩服務無逾矩行為，辯稱臉書是遭人盜用，也沒有證據證明他們有親密行為，主張駁回。

法院傳其兒子到案，他證稱到按摩店上2樓，就看到爸爸、黃女衣衫不整抱在一起，且父親只有穿內褲，黃女沒穿衣服，兩人抱在按摩床上，他一進去對方就跳起來。

但法院認為，根據其兒子證詞，他並未親眼看到父親、黃女發生性行為，因此認定林妻提出的證據並不能證明對方有性行為；但根據兒子說法、黃女在臉書的留言及照片等，顯然已經逾越一般男女社交程度，而有違反婚姻誠實義務，而侵害林妻配偶權。