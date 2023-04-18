害警蒙不白之冤賭場人員幹的 A9萬全還被依侵占判罰1萬

基隆市警方去年10月在調和街查獲一處賭場，爆發員警疑A走9萬元疑雲，檢方追查後水落石出排除員警涉案，查出是當時逃逸的陳姓賭場工作人員返回現場A走，陳男到案當庭交還9萬還給賭客，法官依侵占罪判罰陳男1萬元，緩刑2年。

基隆市警察局督察科去年10月19日凌晨2點多，到中正區調和街查賭，在一場神壇2樓鐵皮加蓋房屋，查獲職業性天九牌賭場、逮捕賭客十多人，查扣賭資15萬2776元。

但事後卻爆發員警遭指控疑A走賭資疑雲，偵辦中有賭客表示有現金9萬元不翼而飛，但並沒有在警方查扣賭資中。處理員警都喊冤，表示並沒有扣走這筆錢，警方因此成立聯合專案小組清查，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

基隆地院判決書指出，經查員警到場搜索前，該賭場陳姓工作人員（29歲）等人透過監視器發現警察到場，先行逃離。員警在現場查扣賭具及賭資，其中員警找出賭客陳姓賭客藏放的賭資現金9萬元，因現場混亂，員警將該9萬元放在2樓桌上，離去時，漏掉未查扣。

陳男與其他工作人員同日凌晨4時許，返回賭場打掃，陳男發現9萬元私吞占為己有，他隨後到1樓廁所清洗，逃離時還跌倒受傷，清洗完畢後，遇到賭場主事者蘇男之妻陳女，一時心虛，抽取其中一疊鈔票2萬6000元交給陳女，表示他打掃時撿到。

因員警將陳姓賭客等人帶回警局調查，陳姓賭客表示9萬元遺留在現場，員警返回現場查看，9萬元已不見蹤影，經調閱附近監視器查知陳姓工作人員人返回該賭場。

陳姓賭客指稱，警方來了之後，他把9萬元藏在桌子下，後來被警方搜出來，但警方未扣押就把他等帶回警局，他跟警方反映後，警方帶他回去現場，但找不到該筆9萬元。