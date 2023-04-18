「最貪女芝麻官」索賄2.3億元 以為無罪再變10年徒刑

新北市汐止區公所民政課視導王玉升2013年包庇祭祀公業保儀大夫申請規約備查，透過「白手套」李昌諭協助祭祀公業管理人蔡宏昇以6億1500萬元轉賣土地給欣偉傑建設公司，王女、李索賄2億3千萬多元，最終收賄4千萬元。一審依違背職務收受賄賂罪判她13年徒刑，二審卻判3人無罪，更一審依職務上之行為收受賄賂罪判王女10年刑。

王玉升多年前匿名檢舉前汐止市長（改制前）黃建清因祭祀公業保儀大夫案收賄，黃被高院更三審依圖利罪判6年徒刑，案件仍在上訴。檢方起訴指王女覬覦祭祀公業土地買賣利益，2013年找來土地掮客李昌諭當「白手套」，居間協助蔡宏昇轉賣土地，雙方談妥扣除稅金、地上權處理費等，王、李可得2億3115萬多元。

欣偉傑同意以6億1500萬元價碼向蔡買祭祀公業保儀大夫名下的土地，但建商認為，王女、李未妥善處理土地地上權，只願支付4千萬，2人不滿，李事後向法院提告，要求建商支付剩餘1億千多萬元。

王女、李、蔡到案均否認犯行，王女訊時供稱，土地買賣過程中她未拿任何利益，李拿到4千萬後也沒有拿錢酬謝，「我沒有拿到任何佣金」，但她在法院審理時卻說，所得的金額都是應得的「仲介費」、李給錢是要她協助保管財物，「李有叫我幫他玩六合彩，我都是玩六合彩把錢花掉了」。

一審認為，王供詞前後不一，身為民政課視導，卻利用職務之便，違反備查規約又收受大量賄款，且犯案前才匿名檢舉前市長貪汙案，「卻不以同等標準要求自己，玩弄曲解法律」，判她13年徒刑。

但台灣高等法院前審認為「祭祀公業保儀大夫」本質上屬神明會，汐止市公所2009年10月13核發派下全員證明，性質上屬於違法的行政處分；但該案刑事判決尚未確定，且違法行政處分在2013年5月31日蔡宏昇申請規約備查時未經撤銷，甚至撤銷權已超過法律明定2年的除斥期間，無論依行政程序法、祭祀公業條例或內政部的相關函釋，效力仍然存在，基於行政處分的「跨程序拘束力」，汐止區公所依法無暫緩受理或不予備查的裁量權限。

在這樣的前提下，高院認為王玉升2013年6月3日簽請會辦單位准予備查，是「依法行政」，就沒有檢察官起訴意旨。高院前審認為王玉升、李昌諭之所以可以在「祭祀公業保儀大夫」出售21筆土地給欣偉傑公司後，能獲龐大利益，是依據李昌諭2010年10月1日與蔡宏昇簽訂土地買賣授權書的約定而來，當時王女沒有承辦祭祀公業相關業務，這與她在2013年6月4 日同意備查規約並無對價關係，不構成「公務員對於違背職務行為，收受或交付不正利益」犯行，改判無罪。當時判決引發議論，最高法院撤銷、發回更審。

高院更一審認為審查祭祀公業業務的王玉升與李昌諭共同收賄，蔡宏昇交付賄賂，分別犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪、不違背職務之行為交付賄賂罪，見解與一審不同，因此撤銷改判。