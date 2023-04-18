精神病患爬窗跌落1層樓 要榮總賠1641萬 一、二審接連打臉
李姓男子8年前因精神病發作，被送往台北榮民總醫院急診，再轉入精神科就診、住院治療，他雖被拘束在3樓保護室，卻「爬窗跌落2樓窗台」，脊椎因此受傷。李認為醫院沒有效約束他，提損害賠償訴訟，求償1641萬元，士林地方法院判李敗訴，台灣高等法院判李自負六成責任，北榮僅須賠8萬，因李積欠醫藥費，相抵後榮總不用賠。
李姓男子（61歲）2015年2月7日凌晨3點多因精神病發，被送至榮總醫治，於同年月11日凌晨4點多在3樓精神保護室觀察期間，因保護室有一扇沒密閉的窗戶，竟爬窗外逃，結果跌落在2樓窗台。
自認喪失行為判斷能力的李姓男子主張，自己因嚴重脊椎損傷，終生無法自理生活，得由他人照顧，依侵權行為法則、醫療法第82條、不完全給付等法律關係，請求榮總或醫事人員連帶給付看護費用、住家環境改善工程費用、協助身體進行正常活動等輔助設施、器具費用和非財產上損失，請求金額則縮減為1175萬餘元。
衛生福利部醫事審議委員會鑑定榮總的保護性約束符合照護常規，高院民事庭認為沒有證據顯示醫事人員有違反注意義務，李要求醫院與員工賠償無理。
關於榮總沒把保護室窗戶上鎖，高院認為依醫療契約之債務不履行，以及修正前醫療法第82條第2項規定，雖應對李負損害賠償責任，但李受的傷經過榮總手術和復健治療後，2019年已可自行在醫院行走，只是因為家屬不願意辦出院，目前仍在精神病房。高院認為李無權請求看護費、住家環境改善工程費用、協助身體進行正常活動等輔助設施和器具等費用。
治療期間，雖然李姓男子身體和精神痛苦，可以請求20萬精神慰撫金，但李在案發時對於身處環境的認知和意思表達明確，並不是處於精神病發「不能辨識或辨識能力顯有不足」狀態，李對於自行爬窗跌落2樓窗台受傷一事也有過失，應負六成責任，榮總該負四成、賠8萬元。但醫院提出醫療費佐證，李積欠至今年3月20日的費用在兩相抵銷後，高院認為李沒理由求償。
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