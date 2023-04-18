糗！北市女酒駕罵警「三字經」 下一秒發現是警察立刻道歉

梅姓女子日前在家喝韓國燒酒，赫然發現手機不見了，不顧風險騎車外出找尋，巡邏員警發現她騎車明顯不穩，認定有異上前盤查，鳴喇叭示意停車，梅女下意識的回頭罵「幹」，待下一秒發現是警察，立刻停車致歉。員警聞到酒氣，對她酒測，她酒測值每公升0.62毫克，當場被依公共危險罪嫌送辦。

台北市萬華警方9日凌晨1點多，在梧州街上看到梅女（40歲）騎機車速度飛快、明顯不穩，懷疑是酒駕尾隨盤查，員警在桂林路、華西街口鳴喇叭，要騎在前面的梅女停車，孰料她疑似酒醉情緒不穩，回頭向員警大罵一聲「幹」。

梅女再轉頭查看是誰鳴喇叭，發現是警察，立刻停車道歉，員警一靠近，就聞到濃濃酒氣問「喝酒吼？」梅女見酒駕事蹟敗露，坦承喝酒騎車，隨後強調剛剛並不是故意罵警察，是因為手機不見了，心情不好，邊騎車邊找手機才情緒不穩。

員警依法對她酒測，她酒測值每公升0.62毫克，嚴重超標，當場將她依公共危險罪嫌現行犯逮捕，並承諾會幫忙尋找手機。梅女警詢時供稱，在家一個人喝韓國燒酒，喝一喝發現手機不見了，懷疑是掉在外頭，才騎車找尋。

萬華警方呼籲，酒後切勿心存僥倖酒駕，若發生意外將終生後悔，另提醒民眾，赴宴飲酒不駕車，酒後搭乘大眾交通工具、計程車或叫代駕協助，同行親朋好友應互相提醒，阻止酒後駕車上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康