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「神仙伴侶」變冤家 牧師夫妻爆爭執 網球拍當凶器

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在教友面前大談夫妻相處之道的牧師夫妻檔，去年2月22日晚間兩人卻因工作問題爆發口角，女牧師見男牧師阻擋她進入教會寢室，拿門口的兩支網球拍揮擊，打傷男牧師手肘，被男牧師氣得提告，高雄地院審理後，依傷害罪判女牧師拘役40天，得易科罰金。

判決指出，這對牧師夫妻檔都在同一教會服務，去年2月間，男牧師因故從教會離職，2月22日晚間9時許，男牧師在教會宿舍收拾行李，女牧師進到房間後，兩人卻爆發爭執。

當時兩人在房間吵得不可開交，女牧師見房間外有兩支網球拍，於是雙口各拿一支，朝男牧師揮擊，男牧師出左手阻擋，最後造成手肘破皮流血受傷。

事後男牧師到醫院就醫，驗傷後對妻子提告傷害，女牧師也被檢方依傷害罪起訴。

高雄地院審理時，女牧師喊冤，稱當時她是去關心先生，但先生卻說是她害他沒工作，把她推出房門，還出拳頭作勢要打人，她是為了防衛，才會拿網球拍揮打兩下。

但男牧師反駁，稱當天他只想安靜收拾房間，只是妻子一直進來房間，稱他會被教會要求離職是因為不聽妻子勸告，他請妻子離開房間，有用肩膀推了一下，沒想到妻子見門口有兩支網球拍，就雙手各拿一支朝他揮擊，造成他左手破皮流血。

雄院法官根據男牧師的驗傷報告，認為男牧師關節、左肘都有瘀青、擦傷，且集中於左手處，確實是被女牧師持網球拍刻意毆打數次所致，綜合事證後，認定女牧師傷害事實明確，判拘役40天，得易科罰金。

網球拍示意圖。本報資料照片
網球拍示意圖。本報資料照片

傷害罪

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