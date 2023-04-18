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再傳「師對生」霸凌！小六女生留痛苦自白 盧秀燕震怒

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
立委張廖萬堅、市議員林祈烽及人本文教中部主任曾芳苑，陪同小安家長舉行記者會。記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅、市議員林祈烽及人本文教中部主任曾芳苑，陪同小安家長舉行記者會。記者劉柏均／攝影

台中驚傳小六生疑遭霸凌，甚至從「生對生」演變成「師對生」；家長今指控，梁姓女導師「冷處理」孩子霸凌事件，甚至將其提報性平會，污指有性騷擾事件，導致孩子壓力大，有輕生傾向；校方不受理校事會議調查，向教育局申訴檢舉，才決議調離導師現職調查，但至今仍未停聘。

市長盧秀燕說，市府一定會秉公處理，拜託外界要尊重教評會，全國每校都有教評會，對此會要求教育局督促學校教評會盡快公平處理，早日水落石出，讓受委屈的人可以伸張正義。

教育局表示，今年1月女學童被導師提報性別事件，女童家長則提報導師霸凌該生；校方對性別及霸凌事件正調查中，調查期間，導師暫時調離現職，請假在家靜候調查。

台中小六生女童「小安」(化名)疑遭同儕霸凌，家長今在人本文教基金會陪同下舉行記者會，指控梁師對該案「冷處理」，甚至在家長中製造誤會對立，向校方提校事會議調查，竟遭以文書回應「不予受理」。

家長更提到，梁師事後針對小安友好的同學，孤立小安，更將她提報性平會，要同學編故事作偽證，誣指有被性騷擾事件，讓小安痛苦到想要跳樓輕生。

家長淚訴，校方無具體作為，放任梁師一再霸凌學生、傷害家長，向教育局申訴檢舉，學校才決議調離導師現職調查，但至今都仍未停聘梁師。

人本文教中部主任曾芳苑指出，「生對生」霸凌，學校為啟動調查，涉嫌隱匿霸凌；針對疑似性平案，老師如何取得證據，性平委員應調查是否為「偽證」；另「師對生」的霸凌對象，包含小安及整起事件、全班都須調查。

曾芳苑訴求，應立即停聘梁師，針對小安就學的安置，及個案輔導會議要盡速召開，孩子們須盡速接受輔導。所有師對生霸凌案，包含電話、信件投訴都要清澈，是否有案子遭隱匿，教育局應徹底清查。

立委張廖萬堅指出，此案跟豐原高中案件雷同，從管教變成教師霸凌，校園處理粗糙，甚至變本加厲；市議員林祺烽說，學校只要循正常處理機制，就不會導致小安站在四樓欄杆旁，寫下有輕生念頭的自白，痛批市府處理態度消極。

教育局表示，學校性平會、霸凌因應小組均依規定進行調查中，會持續督導學校依規、按程序辦理，儘速產出調查報告，還原事件始末，釐清真相，消弭紛爭，還給師生安全友善的校園環境。

教育局指出，據校方反映，今年1月中下旬，導師發現班上有2位男生推另1位男生撞到女童。導師請相關學生寫陳述表，通報性別事件；校方今年2月8日召開性平會決議受理，並組3人調查小組，調查程序進行中，4月14日函知當事人展延調查程序。

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小安父母向校方提校事會議調查，遭以文書回應「不予受理」。圖／人本文教基金會提供
小安父母向校方提校事會議調查，遭以文書回應「不予受理」。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」寫下遭梁師霸凌的字條，揉爛丟入垃圾桶，遭家長發現。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」寫下遭梁師霸凌的字條，揉爛丟入垃圾桶，遭家長發現。圖／人本文教基金會提供
立委張廖萬堅、市議員林祈烽及人本文教中部主任曾芳苑，陪同小安家長舉行記者會。記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅、市議員林祈烽及人本文教中部主任曾芳苑，陪同小安家長舉行記者會。記者劉柏均／攝影
梁師對小安提報性平會，小安父母指控，梁要求其他學生編故事作偽證，誣指有被性騷擾事件，事後該生寫下自白。圖／人本文教基金會提供
梁師對小安提報性平會，小安父母指控，梁要求其他學生編故事作偽證，誣指有被性騷擾事件，事後該生寫下自白。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」疑遭霸凌時間軸。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」疑遭霸凌時間軸。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」寫下遭梁師霸凌的字條，出現輕生字眼，揉爛丟入垃圾桶，遭家長發現。圖／人本文教基金會提供
台中小六女童「小安」寫下遭梁師霸凌的字條，出現輕生字眼，揉爛丟入垃圾桶，遭家長發現。圖／人本文教基金會提供
「小安」家長淚訴，孩子在校遭梁師針對霸凌，甚至透過提報性平會方式，造成孩子壓力大，產生輕生念頭。記者劉柏均／攝影
「小安」家長淚訴，孩子在校遭梁師針對霸凌，甚至透過提報性平會方式，造成孩子壓力大，產生輕生念頭。記者劉柏均／攝影

霸凌 教育局 性騷擾 盧秀燕

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