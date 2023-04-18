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不滿前女友另結新歡 越南移工砍刀同鄉僅認傷害致死

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

越南移工團文楊不滿陳姓女友分手後，即與潘姓移工交往，去年9月3日夥同阮、黎姓移工分持開山刀及鐵棍前往潘安南區宿舍，團持刀猛砍12刀，大量出血，當場死亡。台南地院今開準備庭，團僅認傷害致死，阮、黎則認傷害。屋主認團侵入住宅、毀損，當庭和解後撤告。

據調查，案發時，團準備騎電動車前往潘宿舍理論，惟電動車沒電，團改向黎求助，團穿著雨衣，由黎騎機車，載阮、團前往案發現場，然而，當下團雨衣遮掩其車牌，專案小組認有預謀的可能。

阮在檢方偵訊時，曾提到雨衣遮掩車牌，是擔心宿舍的人看到他。今在準備庭，他否認團跟他說過這件事。團表示，他不是故意遮掩車牌，是雨衣過長，他坐在機車最後面才會遮住車牌，而該雨衣遺留在現場。黎說，車子是他的，他沒遮掩車牌，是團遮的。

面對檢方起訴團等人涉殺人罪嫌，團僅認傷害致死罪，阮則認傷害罪，黎則認幫助傷害罪。團文楊有無殺人故意，究竟是傷害致死或沒人？阮、黎有無構成傷害致死或傷害致死或殺人？黎是正犯或幫助犯？合議庭預定5月16日開庭審理。

然而，屋主對團等人提告侵入住宅及毀損罪嫌，雙方調解後，團經由律師當庭賠償8千元給屋主，屋主則當庭撤回告訴。屋主無奈說，告他也沒錢。

屋主對團男等人提告侵入住宅及毀損罪嫌，雙方調解後，團經由律師當庭賠償8千元給屋主，屋主則當庭撤回告訴。屋主無奈說，告他也沒錢。圖／本報資料照
屋主對團男等人提告侵入住宅及毀損罪嫌，雙方調解後，團經由律師當庭賠償8千元給屋主，屋主則當庭撤回告訴。屋主無奈說，告他也沒錢。圖／本報資料照

移工 越南

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