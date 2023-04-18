酒駕累犯拒繳19萬元罰款 不動產遭查封家人急繳清

林姓男子為酒駕累犯，卻拒繳19萬元罰款、土地交易所得稅與健保費等，直到不動產遭法拍，才由家人出面幫忙繳清欠款。圖／執行署花蓮分署提供 花蓮縣新城鄉林姓男子有多次酒駕紀錄，2020年11月第5度酒駕遭逮，但林男拒繳4萬5千元的罰款，還滯欠數筆交通違規罰單、房屋土地交易所得稅、健保費等共19萬元，行政執行署花蓮分署查封林男與家人共同持有的多筆房地，最後由家人出面幫忙繳清欠款，避免不動產被法拍。

花蓮分署指出，林姓男子為酒駕累犯，也有毒品前科，2021年11月在新城自宅附近酒駕，遭新城警分局查獲，公路總局花蓮監理站裁罰4萬5千元；去年9月因酒駕及傷害案入監服刑。

林男於2021年與家人一起出售價值約2千多萬元的2筆土地，卻未依法申報土地交易所得，經財政部北區國稅局花蓮分局核課，個人房屋土地交易所得稅罰鍰共12萬3617元，但林男一直拒繳。

執行署執行官受理後，查出林男名下除與家人共同持有的不動產外，並無其他顯可供執行的財產，因此依法查封林姓男子不動產以免義務人脫產，人在獄中的林男擔心不動產慘遭拍賣，趕緊家人出面協助繳清，最後由兄長出面在13日下午繳清欠款。

花蓮分署呼籲，酒後駕車如同不定時炸彈般，危及人身安全，執行署持續強力執行酒（毒）駕裁罰案件，提醒民眾勿心存僥倖，應速自行繳清案款，一旦查得財產必強力執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康