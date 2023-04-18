臉書罵人「給臉不要臉」判無罪 法官：有力的表述未必是文雅的

姚姓女子在教會臉書社群網站嗆苗姓女教友「你膽真肥大、你腦子進水了吧」、「給臉不要臉」，檢察官依加重誹謗罪起訴姚女，台北地院查出雙方有投資糾紛，且「有力的表述，未必是文雅的」，判姚女無罪。可上訴。

起訴指出，姚女2022年4月14日因投資糾紛對苗女不滿，在臉書社群網站公開對苗女開轟。

姚女指苗女「你膽真肥大、你腦子進水了吧、沒有誠信就不該出來騙人、害死了這麼多人自己卻吃香喝辣」、「你可能會直接變成國際詐騙、一旦事情爆發你可能會消失你女兒就沒媽媽了、給臉不要臉那我就讓你知道真不要臉是什麼日子、地毯式搜索詐騙團首腦苗天蓉」，檢方認定姚女犯誹謗罪。

姚女否認犯行，辯稱沒有誹謗故意；姚女的辯護人說，姚女有理由確信苗女詐騙、吸金，留言文字與公共利益有關。

法官調查，苗女帶姚女去投資，苗女也叫姚女的台商朋友投資，2021年姚女身體有狀況需要錢化療，請苗女先還5萬元，但苗女還不到2萬元，姚女發表文字後，陸續受他人告知田女詐騙，姚女的文字是事實敘述，目的是要使公眾注意。