隆乳完竟變4個乳房 整形名醫隆後不理判賠48萬確定

馬姓女子前年到醫美診所接受丁姓整形醫師的隆乳手術，術後第2天外觀「猶如四個乳房」，也就是「雙層氣泡乳」，她只好再接受矯正手術。馬女認為丁疏失，求償68萬元，台北地方法院判丁賠償48萬；丁上訴，台灣高等法院今駁回確定。

丁姓醫師數度改名，2013年時，他替一名病患施作抽脂、胃繞道、人工陰莖植入、自體脂肪移植、割雙眼皮與割眼袋等多項手術，手術時間長達8小時，結果病患休克死亡，他被依業務過失致死罪判3月得易科罰金之刑。丁也曾性騷擾一名抽脂女病患，法院判他賠25萬元。

馬女表示，2021年6月21日到醫美診所花了20萬元隆乳，丁姓主治、執刀醫師手術前未盡說明與告知義務，導致她無從得知手術過程、風險等；手術後第2天，她發現兩邊乳房有異狀，看起來像是四個乳房，且日漸嚴重、疼痛。

到大醫院就診，馬女才知道是隆乳術後雙層氣泡乳畸形，不是正常現象，只好再花38萬元矯正乳房。她認為丁手術有過失，要求賠償68萬餘元。

一審時，丁雖親自出庭，但未提出爭執或抗辯，北院曾問丁何時可以提出？丁卻不當一回事，甚至連律師為何沒出庭，一他會兒說是「之前找的吳律師人不舒服，後來又找黃律師，黃律師最近很忙」後又說「黃律師比較忙，後來就找吳律師。」北院根據就診紀錄、手術同意書、診斷書等相關證據，且丁不提答辯的理由反覆無常，質疑他刻意延滯訴訟，判丁賠償48萬元。

丁姓醫師不服，上訴二審。高院民事庭認為，馬女在手術後乳房畸形，聯繫丁改善不果，而又經大醫院診斷是因整形手術導致，需後續治療及手術校正，她花了38萬改善。雖然丁抗辯馬女違反醫囑將束帶綁在胸部上方，才導致術後畸形，但馬女提出新光醫院的資料駁斥，高院認為丁在一審時延滯數月才提出女病患的病歷資料，且上頭記載手術日期錯誤，且查無相對應編號的圖片，又未依醫療法第68條第2項規定在塗改處簽章、加註日期，病歷資料真實性可疑。