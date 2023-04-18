基隆欠汽車牌照稅逾萬元移送3212件 停車會通報就近扣車

基隆市籍汽車12萬餘輛，經統計約1%欠繳使用牌照稅，累計金額1萬元以上移送行政執行署執行案件有3212件、欠稅人車輛有932輛。宜蘭分署與基隆市合作，借用拖吊場就近停放查扣車輛，並且以後如有欠稅車停在收費停車格，也會通報到場扣車，最快5月可實施。

宜蘭、基隆路途遙遠，基隆以前並無停放行政執行署查扣車輛場地，基隆查封車輛，過往多是通知車主自行開到宜蘭，或者由當事人就近保管，遭查封車輛無法過戶使用。為強化欠稅車輛查扣，宜蘭分署長吳廣莉、行政執行官鄧順生會同稅務局日昨拜會基隆市警察局長張樹德。

基隆允諾提供拖吊保管場地供停放查扣車輛，將針對欠繳牌照稅、停車費、交通罰鍰等義務人車輛加強執行扣車，希望提升民眾自繳率。

基隆市欠繳使用牌照稅累計1萬元以上，目前有移送3212件、欠稅人車輛共932輛。另欠繳基隆市政府交通處停車費案件、基隆市政府各局處費用、罰鍰案件的義務人車輛，金額也都不小，都將加強執行。

執行官鄧順生說，未來只要欠繳使用牌照稅、停車費、交通罰鍰、基隆市政府相關局處費用罰鍰案件義務人的車輛，經基隆市政府交通處透過路邊停車格收費系統進行資訊整合發現車輛後，即以系統通報基隆執行官辦公室執行人員，評估是否現場查封車輛，以收扣車時效。