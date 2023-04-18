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外交官之死 羅智強、應曉薇陪家屬捧遺照 告老長官加重誹謗

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前在巴西墜樓身亡，家屬質疑他遭職場霸凌，家屬今天在北市大安區立委參選人羅智強、台北市議員應曉薇陪同下，手捧王之化遺照，前往台北地檢署按鈴控告王的上司辦事處處長馮光中加重誹謗，希望檢方能介入調查釐清真相。

今年3月10日，王之化在巴西聖保羅住處墜樓身亡，遺孀俞惠敏進而公開質疑丈夫死因不單純，疑似與是一筆近40萬美金的官邸修繕費核銷有關，懷疑馮與另名陳姓秘書，聯手栽贓丈夫貪汙，誓言要捍衛丈夫清白。

今天王之化遺孀俞惠敏的姐姐，在羅智強、應曉薇陪同前，前往北檢提告，俞女指出，當初馮男向巴西警方表示，王之化看過3家精神科醫院有憂鬱症，事後證明沒有，是馮男誤導。其次馮男疑似霸凌王之化，讓他身心俱疲所以輕生，而王曾錄音表示沒拿公家任何一毛錢，會這樣講一定是受到馮的汙衊，才錄音自清。

應曉薇認為，相關證據都在家屬手上，現在就是交給檢方讓證據說話，但她心裡其實蠻感慨，因為至今聽不到馮處長一句道歉，這麼有為的外交官，馮卻把他照顧到人都沒了，結果一句道歉都沒有。今天家屬是忍無可忍才會來提告，因為事發一個多月，都看不到外交部調查結果，只能希望檢調單位能早日還給家屬和王之化清白，

羅智強認為，對於外交官以死明志，希望外交部不要官官相護，之前一個蘇啟誠，現在一個王之化，看了讓人痛心，他希望外交部至少做到一件事情，就是請馮處長出來面對，告訴大家事實，讓真相大白，也還給受害者公道。

外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬今在羅智強、應曉薇陪同下，前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗。記者蔣永佑／攝影
外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬今在羅智強、應曉薇陪同下，前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗。記者蔣永佑／攝影

王之化 外交部 應曉薇 羅智強

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