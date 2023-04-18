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刑事訴訟法修正 回復原狀、準抗告期間延長為10日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院今日三讀通過刑事訴訟法第67條及第416條條文修正草案，將聲請回復原狀、聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官處分的期間，由現行的5日，均延長為10日，完善救濟規定。

司法院刑事廳廳長李釱任表示，現行條文規定的聲請回復原狀期間，及聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間均為5日，相對於民事訴訟法所定期間，稍嫌過短，因此修正為10日，讓訴訟當事人聲請救濟時間更充分。

李釱任解釋，非因過失，遲誤上訴、抗告或聲請再審的期間，或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官裁定或檢察官命令之期間者，當事人可以在原因消滅後聲請「回復原狀」，修正前的聲請時間為5日，修正後延長為10日。

對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為特定處分，如羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押不服者，可以聲請法院撤銷或變更。李說，學理上稱為「準抗告」，修正前的聲請時間為5日，本次修正後也延長為10日。

李釱任指出，三讀通過重點包括修正刑事訴訟法第67條及第416，聲請回復原狀及聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官裁定或檢察官命令的期間，均延長為10日。第二則是，增訂刑事訴訟法施行法第7條之15，刑事訴訟法施行時，如聲請回復原狀或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分之期間，依修正前之規定尚未屆滿者，應採有利於聲請人之原則，而適用修正後的規定。

立法院今日三讀通過刑事訴訟法第67條及第416條條文修正草案，將聲請回復原狀、聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官處分的期間，由現行的5日，均延長為10日。記者王宏舜／攝影
立法院今日三讀通過刑事訴訟法第67條及第416條條文修正草案，將聲請回復原狀、聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官處分的期間，由現行的5日，均延長為10日。記者王宏舜／攝影

檢察官 刑事訴訟 司法院

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