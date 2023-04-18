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柴柴衝出人行道 男遭狠咬向飼主求償113萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名羅姓男子將一隻流浪柴犬養在住家門口，結果黃姓民眾經過時不慎被柴犬咬傷，憤而對羅提出民事損害賠償113萬元；新竹地院審理終結，法官認為羅未將寵物戴上口罩，狗鍊也太長，加上無其他防護措施，刑事部分羅除被依過失傷害罪判拘役，民事也判賠7萬5000元。

判決書指出，羅男2016年在新竹縣竹北市住處前飼養一隻黃色中型柴犬，羅明知柴犬對於接近的陌生人有強烈敵意，有攻擊他人成傷的風險，該隻柴犬也有咬傷人的紀錄，羅本應注意替柴犬戴上口罩，繫上適足長度狗鍊，並關入狗籠或其他防護措施，藉此防止柴犬攻擊他人，但羅讓柴犬友空間活動，並將其以過長的鍊子栓在門前花台下，且無其他防護措施。

2020年9月11日下午3點多，黃男將車暫時停放在羅男住處門前道路，下車走至人行道時，忽然被羅飼養的柴犬咬傷，導致右小腿後方深部挫擦傷。

黃男稱，案發後18個月羅男都不聞不問，也拒絕和解，他受到無比創商，心理創傷復健冗長，至今仍未復原，因此求償18個月薪資加上醫藥費共113萬元。

羅男指出，咬人的柴犬是他收留的流浪犬，他有在牆上釘有「內有門犬，勿靠近」警告牌，是黃持園藝剪刀挑釁柴犬，對方才會反擊。

刑事部分，羅男因過失傷害罪遭判拘役30日，易科罰金3萬元，法官認，柴犬對於接近其領地的陌生人有強烈敵意及攻擊性，對行走於人行道不特定人而言，將有受系爭柴犬嚎吠、攻擊之危險，審酌判羅須給黃男精神慰撫金5萬元，最後總賠償金額為7萬5000元。

新竹地院審理終結，法官認為羅未將寵物戴上口罩，狗鍊也太長，加上無其他防護措施，刑事部分羅除被依過失傷害罪判拘役，民事也判賠7萬5000元。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，法官認為羅未將寵物戴上口罩，狗鍊也太長，加上無其他防護措施，刑事部分羅除被依過失傷害罪判拘役，民事也判賠7萬5000元。圖／報系資料照

柴犬 新竹

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