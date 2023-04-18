勸戴口罩遭扯髮撞地打斷10根肋骨 狠男判賠店員77萬

台中周姓男酒後到超商因沒戴口罩被陳姓店員勸導，他竟抓狂拿沙茶醬玻璃罐狠砸陳的頭，還扯髮猛撞地板、出腳狂踹一頓，害陳斷10根肋骨、眼眶骨折及腦震盪，刑事被依重傷害未遂判3年10月，陳再求償108萬元，民事考量他造成陳精神痛苦，判應給付77萬元，可上訴。

檢警調查，周男（22歲）2021年10月23日凌晨2點多酒後到自由路1間超商，當時防疫期間他沒戴口罩經陳姓店員勸導心生不滿，竟拿櫃檯塑膠杯朝陳丟，又持玻璃沙茶罐猛砸他後腦，並強扯頭髮去撞咖啡機和桌子，甚至拿玻璃酒杯攻擊頭部、不停腳踹胸、頭。

現場其他店員、顧客上前制止，周仍不斷拳打腳踢、扯陳男頭部去撞地面，導致陳男斷了左、右共10根肋骨，及血胸、顏面挫傷、眼眶骨折及腦震盪。

台中地院刑事一審認為，周男是智識健全成年人，不可能不知頭部、胸腹包含重要器官，僅因勸導戴口罩就盛怒攻擊陳後腦、抓頭撞地面還踹他胸腹。

另再勘驗陳男傷勢，認為他慘遭打斷肋骨、眼眶骨折及腦震盪，周以近距離攻擊人體要害部位，且一而再再而三持續毆打、踢踹，有重傷害的不確定故意，審酌周僅因戴口罩問題動輒對人暴力相向，但犯後均坦承，有效節省司法資源、無前科，依重傷未遂罪判他2年10月。

檢方不服上訴，認為量刑過輕，台中高分院二審考量，案發時疫情流行全民抗疫中，周不守規定還對勸告店員痛毆，造成社會不安惡性非輕，撤銷改判他3年10月確定。

陳男並依醫療、薪資損失、及精神撫慰金75萬元等，一共向周求償108萬多元；對此，周經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，周男酒後進超商被勸導戴口罩而不滿，就朝陳痛毆打成重傷除有相關驗傷、診斷紀錄，刑事一審依重傷未遂罪判周2年10月，上訴二審撤銷改判3年10月確定。