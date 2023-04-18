立法院前秘書長林錫山收賄關13年 今再多吞4年8月刑
立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，最高法院2019年依7個不違背職務收賄罪、2個洗錢罪、財產來源不明罪判刑定讞，台灣高等法院裁定應執行13年徒刑。因最高院撤銷發回「憑證更新案」收賄部分，高院更一審今依不違背職務收賄罪判4年8月刑，褫奪公權5年，300萬犯罪所得沒收。
最高法院指出，林在「憑證更新」標案中，向網遠科技收受300萬元賄款，證據調查不完備，因此撤銷此部分判決，發回高院更審。
林被控自2012年至2015年間，利用祕書長可決定資訊處採購案的職權，分8次向網遠科技負責人李保承收取共3950萬元，且收錢地點多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢，助網遠科技取得廿餘件標案，總金額達2億餘元，林也於2016年1月被羈押。
一審時，林僅承認刑度低的不違背職務收賄罪，法院認為他長年任立法院秘書長，位居要職，應奉公守法、廉潔自守，卻在採購案中收回扣，敗壞官箴，不僅影響正當廠商參與標案的意願，立法院資訊採購的品質也令人憂慮，重創公務員形象，依違背職務收賄、財產來源不明等罪判16年徒刑，褫奪公權6年。
案件上訴，高院前審辯論終結後，另改認定林收賄金額為2800萬元，依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，改判15年徒刑，褫奪公權5年。林和檢方均不服而提上訴，最高法院除「憑證更新案」外，其餘罪刑已確定。
在今日更一審改判「憑證更新案」收賄有罪後，若最高院駁回上訴而定讞，將再與已確定部分刑度合併定執行刑。
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