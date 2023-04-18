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愛上飾品店女店員卻客訴她打混摸魚 跟騷法判刑2月
郭姓男子愛慕飾品店女店員，騷擾對方長達2年；跟蹤騷擾防制法2022年上路，女店員依法向檢警提告，檢察官起訴郭；台北地院審理，今天判決郭有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
郭對被害女店員騷擾行徑包括等對方下班後尾隨到捷運站告白、每天到飾品店外徘徊數十分鐘、打電話向飾品店客訴女店員上班打混摸魚等，被害人不堪其擾。
2022年6月跟蹤騷擾防制法上路，對相關行為訂出規範，女店員報案，檢警蒐證將郭姓男子起訴，且成為台北地檢署第一件依據跟騷法查辦、起訴案例。
檢方調查，郭2020年即心儀在台北市萬華區西門町飾品店工作的女店員，郭開口告白不成，開始每天到飾品店外徘徊；檢方開庭，郭否認跟蹤、騷擾，檢察官比對證人證詞、勘驗飾品店附近的監視器畫面蒐證，認定郭已觸法。
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