愛上飾品店女店員卻客訴她打混摸魚 跟騷法判刑2月

郭姓男子愛慕飾品店女店員，騷擾對方長達2年；跟蹤騷擾防制法2022年上路，女店員依法向檢警提告，檢察官起訴郭；台北地院審理，今天判決郭有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

郭對被害女店員騷擾行徑包括等對方下班後尾隨到捷運站告白、每天到飾品店外徘徊數十分鐘、打電話向飾品店客訴女店員上班打混摸魚等，被害人不堪其擾。

2022年6月跟蹤騷擾防制法上路，對相關行為訂出規範，女店員報案，檢警蒐證將郭姓男子起訴，且成為台北地檢署第一件依據跟騷法查辦、起訴案例。