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配合病患以不實診斷詐保 泌尿科名醫顧方瑜300萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

經營臉書粉專「鳥科學先生」的泌尿科名醫顧芳瑜，涉嫌在2020、2021年間，配合8名病患做出不實診斷，藉由自費包皮手術保險公司詐領高額保險。台北地檢署今指揮刑事局，搜索、約談顧男診所及相關人等住處，全案依加重詐欺及偽造文書罪嫌偵辦。複訊後顧男以300萬元交保，4名病患以1到3萬元不等交保，其餘4名病患則請回。

顧芳瑜經常透過臉書、拍片分享男性泌尿科位衛教，並以割包皮手術「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」在網路、論壇上享有盛名。

檢警接獲檢舉，顧芳瑜數次配合病患，將原本包莖情況未達接受包皮手術的病患，評定為需要進行特定高單價的包皮手術，使上述病患事後得以請領高額醫療保險，涉嫌詐保。

刑事局今天持北檢拘票、搜索票，原本預計兵分14路，約談顧男及5名病患，後來經清查顧男診所中診斷及保險相關資料，又發現多出3位病患涉案，檢警於是一併予以約談、釐清。

涉嫌配合病患以不實診斷詐保，泌尿科名醫顧芳瑜複訊後以300萬交保。記者陳雨鑫／攝影
涉嫌配合病患以不實診斷詐保，泌尿科名醫顧芳瑜複訊後以300萬交保。記者陳雨鑫／攝影

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