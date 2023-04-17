破天荒！憲法法庭撤回聲請 性侵犯想當計程車司機短期無解

交通部審驗發現高姓計程車司機執業登記證，發現他曾犯下妨害性自主罪，2019年撤銷他的職業登記證，高提訴願遭駁回，改提行政訴訟。台北高等行政法院第六庭認為道路交通管理處罰條例第37條第1項規定不符憲法保障工作權、比例原則，有牴觸憲法工作權與基本人權之虞，聲請解釋。憲法法庭原定24日行言詞辯論，聲請人卻具狀撤回。

北高行因聲請人組織人員異動，承受本件聲請案的第五庭14日撤回訴訟，理由是合議庭已無「客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」，憲法法庭今決議准予撤回，並取消言詞辯論。以往即便聲請法官換人，後繼者幾乎沒有「撤回訴訟」的例子；聲請合議庭在組織異動後，原合議庭成員僅剩法官畢乃俊為原成員。

憲法訴訟法第21條規定「聲請人於裁判宣示或公告前得撤回其聲請之全部或一部。」因北高行第五庭確信沒違憲，已不具聲請釋憲要件，憲法法庭准許撤回，這也是釋憲史上第一起言詞辯論取消的案件。

高姓計程車司機因曾犯強制性交罪，1990年遭台北地方法院判處6年徒刑定讞，交通部2018年12月依警政署函，辦理自主加強審驗計程車駕駛人前科，這才發現高約30年前曾是「狼」，依道交條例撤銷他的執業登記證，並命於2019年2月21日前繳回。

道交條例第37條第1項規定曾犯殺人、擄人勒贖、強制性交等罪者，不得辦理計程車駕駛人執業登記。北高行第六庭認為現行道交條例的規定限制人民工作權，且沒有就罪刑或遭感訓情節輕重區分，也沒有對已歷經一定年限後都沒有再犯、對乘客不具特別危險者是否應考量個別情形予以解除限制，一律終身限制不能當計程車司機，違反工作權保障與比例原則。

大法官19年前曾就「道交條例禁曾犯特定罪者駕計程車規定違憲？」作出釋字第584號解釋，當時雖採合憲性解釋，但也提到「若已有方法證明曾犯此等犯罪之人對乘客安全不具特別危險時，即應適時解除其駕駛營業小客車執業之限制」。聲請法官認為現行機制沒有讓他們有改過自新的機會，終身剝奪選擇當計程車司機的工作權，顯然過苛。