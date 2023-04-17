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破天荒！憲法法庭撤回聲請 性侵犯想當計程車司機短期無解

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

交通部審驗發現高姓計程車司機執業登記證，發現他曾犯下妨害性自主罪，2019年撤銷他的職業登記證，高提訴願遭駁回，改提行政訴訟。台北高等行政法院第六庭認為道路交通管理處罰條例第37條第1項規定不符憲法保障工作權、比例原則，有牴觸憲法工作權與基本人權之虞，聲請解釋。憲法法庭原定24日行言詞辯論，聲請人卻具狀撤回。

北高行因聲請人組織人員異動，承受本件聲請案的第五庭14日撤回訴訟，理由是合議庭已無「客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」，憲法法庭今決議准予撤回，並取消言詞辯論。以往即便聲請法官換人，後繼者幾乎沒有「撤回訴訟」的例子；聲請合議庭在組織異動後，原合議庭成員僅剩法官畢乃俊為原成員。

憲法訴訟法第21條規定「聲請人於裁判宣示或公告前得撤回其聲請之全部或一部。」因北高行第五庭確信沒違憲，已不具聲請釋憲要件，憲法法庭准許撤回，這也是釋憲史上第一起言詞辯論取消的案件。

高姓計程車司機因曾犯強制性交罪，1990年遭台北地方法院判處6年徒刑定讞，交通部2018年12月依警政署函，辦理自主加強審驗計程車駕駛人前科，這才發現高約30年前曾是「狼」，依道交條例撤銷他的執業登記證，並命於2019年2月21日前繳回。

道交條例第37條第1項規定曾犯殺人、擄人勒贖、強制性交等罪者，不得辦理計程車駕駛人執業登記。北高行第六庭認為現行道交條例的規定限制人民工作權，且沒有就罪刑或遭感訓情節輕重區分，也沒有對已歷經一定年限後都沒有再犯、對乘客不具特別危險者是否應考量個別情形予以解除限制，一律終身限制不能當計程車司機，違反工作權保障與比例原則。

大法官19年前曾就「道交條例禁曾犯特定罪者駕計程車規定違憲？」作出釋字第584號解釋，當時雖採合憲性解釋，但也提到「若已有方法證明曾犯此等犯罪之人對乘客安全不具特別危險時，即應適時解除其駕駛營業小客車執業之限制」。聲請法官認為現行機制沒有讓他們有改過自新的機會，終身剝奪選擇當計程車司機的工作權，顯然過苛。

交通部指出，規範不足的地方已於2019年6月施行的道交條例第37條第1項、第2項補足，已符合釋字第584號解釋要求，而妨害性自主罪屬特殊侵害危險，無從以犯罪時間久遠而未再犯或其他方法消除，現行規定並未違反憲法工作權保障。交通部並舉曾經聲請釋憲的猥褻犯盧恩本「治療9年仍再犯」為例，直指縱經強制治療，也無法準確評估再犯率。

台北高等行政法院第六庭認為現行道交條例的規定沒有就罪刑或遭感訓情節輕重區分，也沒有對已歷經一定年限後都沒有再犯、對乘客不具特別危險者是否應考量個別情形予以解除限制，一律終身限制不能當計程車司機，違反工作權保障與比例原則。本案原本將在憲法法庭上辯論，但因北高行組織異動，聲請案回。示意圖／聯合報系資料照
台北高等行政法院第六庭認為現行道交條例的規定沒有就罪刑或遭感訓情節輕重區分，也沒有對已歷經一定年限後都沒有再犯、對乘客不具特別危險者是否應考量個別情形予以解除限制，一律終身限制不能當計程車司機，違反工作權保障與比例原則。本案原本將在憲法法庭上辯論，但因北高行組織異動，聲請案回。示意圖／聯合報系資料照

計程車 交通部

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