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家賊難防！保險業務嫂嫂外洩小姑子個資 拿去投保遭判刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名曾姓女保險業務員為圖個人利益，將親戚林女的個資外流給別家產險公司，待林女前年要辦理相關續保手續時，發現有其他投保紀錄，驚覺個資遭外洩報警處理，屏東地方法院依違反個人資料保護法，判曾3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

起訴書指出，曾女為林女兄長的妻子，2人也是同事關係，她在某保險經紀公司擔任保險業務員，曾經協助林女的機車投保強制險，因而得知林的身分證字號、出生年月日、通訊地址及機車車籍資料等。

檢方表示，曾女為了自身利益，在未知會林女的情況下，以保險業務員身分將她的個資提供給另一間產險公司的業務員，完成投保機車第三人責任險、強制責任險和駕駛人傷害險等，並由曾女代為繳費，以此方式違法利用林女個人資料，待林女前年7月要查詢辦理機車相關續保手續時，才發現個資遭外洩。

法院表示，曾女未經對方同意，將他人個資非法利用，僅考量她坦承犯行，依違反個人資料保護法，判曾3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

家賊難防！嫂嫂外洩小姑子個資拿去投保遭判刑。記者張已亷／攝影
家賊難防！嫂嫂外洩小姑子個資拿去投保遭判刑。記者張已亷／攝影

個資 保險 屏東

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