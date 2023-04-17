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柴犬養門口咬傷人 飼主判賠7萬5000元

中央社／ 新竹縣17日電

新竹縣羅姓男子將一隻流浪狗飼養於家中門口，黃姓民眾路過遭咬傷提告，新竹地方法院依過失傷害判處羅男拘役30天外，民事判賠7萬5000元。

判決書表示，羅姓男子從民國105年起在竹縣竹北市住處門前，飼養黃色中型柴犬，羅男明知柴犬對於接近領地陌生人有強烈敵意，也有攻擊人等風險，卻未有戴上寵物口罩、繫上適足長度狗鍊、關入狗籠或其他防護措施。

在109年9月11日，黃姓民眾將車暫時停放在羅男住處門前道路，下車走至人行道時，突遭柴犬咬傷，致右小腿後方受傷。

法官審酌，羅姓男子為讓柴犬有活動空間，僅以過長鍊子栓於住處門前花台下，沒有再做其他防護措施，導致黃姓民眾遭咬受傷，羅男應做好防護措施，以防止狗狗攻擊等行為，刑事部分依過失傷害判處羅男拘役30天、得易科罰金。

民事部分，判決書指出，羅姓男子為飼主，需給予黃男精神慰撫金、醫療費等費用，共需賠償新台幣7萬5000元，可上訴。

柴犬 新竹 人行道

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