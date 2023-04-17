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潤寅詐貸案外案 銀行前經理涉收10萬水果禮盒遭約談
台北地檢署偵辦潤寅集團詐貸案，另查出某銀行前任經理林姓男子涉任內收受潤寅的不正利益，金額達新台幣10餘萬元，涉犯銀行法。檢察官今天指揮調查局約談林男，稍晚移送複訊。
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人詐貸逾400億元，北檢依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人。台灣高等法院判處楊文虎25年徒刑、王音之27年徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。
北檢查出，有多家行庫人員涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成各行庫損失，包括合庫前董事長廖燦昌等人陸續遭檢察官起訴。
另外，檢察官查出，某銀行林姓前經理涉嫌自民國102年起至105年間收受潤寅集團水果禮盒等不正利益，價值高達10餘萬元，涉嫌違反銀行法收受不正利益等罪。
台北地檢署今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，傳喚林姓前經理說明，預計稍晚移送北檢複訊。
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