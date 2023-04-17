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「黑暗榮耀」熱播校園霸凌議題引討論 律師：被霸凌者可求償

聯合報／ 記者袁志豪／新北即時報導

韓劇「黑暗榮耀」熱播，新北市一所高中日前發生一名女學生疑長期受班上一名男同學言語、行為霸凌，以熱開水潑向男學生臉部回擊，導致男同學二度燙傷，提告傷害；台中市議員邱愛珊、王立任與吳瓊華今也在議會質詢提到豐中學生疑遭霸凌輕生案，指出校園霸凌越來越嚴重。律師陳建良指出，被霸凌者可請求侵權行為損害賠償。

陳建良表示，依據民法184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，另依據195條「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」。

學生對學生是否有言語霸凌、公然侮辱，甚至是恐嚇等，造成被霸凌者身心傷害，都可提告求償；相關證據的提出，應不會太困難，同學之間都會看到、聽到，如果被霸凌學生曾經有向好友、家人訴苦，或向老師尋求心理輔導，在家中寫下日記，都可以作為證據。

陳建良指出，另依據校園霸凌防制準則第23條「學校防制校園霸凌因應小組之調查處理，不受該事件司法程序是否進行及處理結果之影響」，學校應該要進行調查，若調查屬實的話，給予霸凌者輔導改善；至於霸凌者的刑事責任，則要看是否已滿十八歲，若未滿十八歲，則是以少年事件處理法施以保護處分。

若已滿十八歲，則要看是否符合刑法的傷害、恐嚇、強制、公然侮辱等罪嫌；特別在民事賠償責任，今年一月一日起，民法成年年齡也已下修為十八歲，若學生已滿十八歲，即屬於民法上完全行為能力之人，必須自己對行為負責，父母不用連帶賠償。

教育部提醒，「反霸凌專線電話1953」24小時提供服務，鼓勵身處霸凌環境中的受害者及旁觀者，能善用專線資源，撥打「1953」，共同拒絕霸凌，讓霸凌案件能在校園中不再出現。

教育部結合友善校園周舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動。圖／本報資料照
教育部結合友善校園周舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動。圖／本報資料照

霸凌 民法

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