泌尿科名醫顧芳瑜涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人
創立臉書粉專「鳥科學先生」的泌尿科名醫顧芳瑜，涉嫌在2020、2021年間，配合5名病患出具自費包皮手術資料，藉此向保險公司詐領高價保險，造成多間保險公司損失。台北地檢署今指揮刑事局，搜索、約談顧男和5病患診所及住處，全案依加重詐欺及偽造文書偵辦中。
顧方瑜經常透過臉書、拍片分享男性泌尿科位衛教，並以割包皮手術「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」在網路、論壇上享有盛名。
檢警接獲檢舉，顧芳瑜數次配合病患，將原本包莖情況未達接受包皮手術的病患，評定為需要進行特定高單價的包皮手術，使上述病患事後得以請領高額醫療保險，涉嫌詐保。
刑事局今天持北檢拘票及搜索票，約談顧男及5名病患，同時前往顧男診所及病患住家共14處，目前相關人等仍在刑事局偵訊中。
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