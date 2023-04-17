為取得挖路許可涉行賄 石油氣公司副理等3人緩起訴
嘉義市一家石油氣公司2年前為辦理大業街開發建設案瓦斯管線銜接工程，為順利取得挖掘許可，公司工務部副理、組長等3人涉嫌以禮券行賄承辦人員，遭檢舉涉及貪汙，嘉義地檢署偵查時副理等3人坦承犯行，獲緩起訴處分。
66歲張男、52歲吳男及50歲陳男3人任職某石油氣公司分別擔任副理、組長等職，因要進行台18線16公里處天然氣導管輸送工程，希望公路局第五區養護工程處水上段承辦人員李男能盡速核發挖掘許可，涉嫌於2021年1月間向公司申領百貨公司的禮券1萬元，並裝入印有公司名稱的信封，放入咖啡禮盒內，透過不知情自來水公司李姓技士，放在李男的座位下方。
李男發現禮盒內有禮券，全數交由政風室人員處理，法務部廉政署據報，於2021年12月間前往石油氣公司搜索，扣得百貨公司禮券售出申請單、公關禮品人員名單等，依貪汙治罪條例的行求賄賂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
檢方認為張男等3人都沒有前科，並且在偵查中都坦承犯行，行賄金額在5萬元以下，情節輕微，又經過司法程序應該已有警惕，以緩起訴處分。3人的緩起訴期間為1年，緩起訴處分確定後3個月內，各須向公庫支付3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言