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為取得挖路許可涉行賄 石油氣公司副理等3人緩起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一家石油氣公司2年前為辦理大業街開發建設案瓦斯管線銜接工程，為順利取得挖掘許可，公司工務部副理、組長等3人涉嫌以禮券行賄承辦人員，遭檢舉涉及貪汙，嘉義地檢署偵查時副理等3人坦承犯行，獲緩起訴處分。

66歲張男、52歲吳男及50歲陳男3人任職某石油氣公司分別擔任副理、組長等職，因要進行台18線16公里處天然氣導管輸送工程，希望公路局第五區養護工程處水上段承辦人員李男能盡速核發挖掘許可，涉嫌於2021年1月間向公司申領百貨公司的禮券1萬元，並裝入印有公司名稱的信封，放入咖啡禮盒內，透過不知情自來水公司李姓技士，放在李男的座位下方。

李男發現禮盒內有禮券，全數交由政風室人員處理，法務部廉政署據報，於2021年12月間前往石油氣公司搜索，扣得百貨公司禮券售出申請單、公關禮品人員名單等，依貪汙治罪條例的行求賄賂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方認為張男等3人都沒有前科，並且在偵查中都坦承犯行，行賄金額在5萬元以下，情節輕微，又經過司法程序應該已有警惕，以緩起訴處分。3人的緩起訴期間為1年，緩起訴處分確定後3個月內，各須向公庫支付3萬元。

某石油氣公司副理等人為讓挖掘工程早日進行，涉嫌以禮券行賄承辦人員，嘉檢予緩起訴處分。圖／本報資料照片
某石油氣公司副理等人為讓挖掘工程早日進行，涉嫌以禮券行賄承辦人員，嘉檢予緩起訴處分。圖／本報資料照片

禮券 嘉義

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