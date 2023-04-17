下指導棋助嫌藏百萬贓款 刑警私吞2萬判8年半反咬共犯

高雄市苓雅警分局前刑事小隊長陳建宏7年前偵辦一起恐嚇取財案，指示容姓嫌犯暗槓100萬元贓款，陳再A走47萬元，事後雖吐回45萬，仍被依貪汙罪重判8年半定讞，丟了工作，他不服告發容男涉嫌圖利，容被檢方依貪汙治罪條例起訴，容然最後雖被判刑1年8月，但法院另宣告緩刑4年。

判決指出，容姓男子2015年9月間假稱黑道，向任職的菸酒公司曾姓負責人勒索，得手1226萬8000元，容食髓知味，又獅子大開口要求3000萬元，曾男不滿向警方報案，由陳建宏及王姓偵查佐負責偵辦。

員警懷疑容涉有重嫌，趁他出面取款時逮捕，但只取回120萬元贓款，因與1226萬多元差距太大，陳隔天向容說，「你把剩餘的錢交出來， 對刑期較有利」、「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」。

最後陳男與其他隊員押容男回到住處，在容母房間天花板取得1000萬元贓款，陳男卻趁其他員警在客廳點鈔時，將容叫進房間，對容男下指導棋，由容妻拿走其中的100萬元藏起來。

陳建宏為了怕贓款為整數，引起清點同仁起疑，還從暗槓的100萬元中，拿出2000元混入搜出的贓款中，最後剩餘的99萬8000元，則由容男成功暗槓。

不過最後容男仍被法院裁定羈押，陳建宏見容男被收押，折返他的住處，以幫忙找律師為由，向容妻拿走47萬7000元，容妻為了和曾姓男子和解，請容男的律師向陳男取回款項，但陳已花掉2萬多元，只返還45萬元給律師。

沒多久，陳男就遭人到調查局檢舉「暗槓」贓款，全案才曝光，陳男歷次審判都不認罪，堅稱遭誣陷，但法院均不採信，最後被判刑8年6月定讞，已入監服刑，警察工作也丟了。

陳建宏不服，判刑定讞後委請律師向高雄高分院告發，指控容男涉嫌圖利，檢方調查後，認定容男當時確實有意保留贓款，與陳建宏有犯意聯絡，依貪汙治罪條例起訴。

高雄地院審理時，容男辯稱當時陳建宏搜索時，100萬元還沒列入贓款，他也是按照陳建宏指示才留下100萬元，不然他也想把贓款繳清給檢察官。

但法官認為，當時搜索時，容男將贓款從天花板取出交給警方，形同將贓款移入公權力支配之下，而有扣押法律效力，根據相關事證，雖然容不具公務員身分，但行為時與陳建宏有犯意聯絡，依違反侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判刑2年10月。